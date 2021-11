Alejandro Palop, portero del Torrente A e hijo del histórico guardameta de Andrés Palop, marcó un gol en el último minuto para darle la victoria a su equipo ante el Alzira B (1-2) en Liga Nacional Juvenil de la Federación Valenciana. Este triunfo no solo significó el triunfo de los visitantes, sino que además hizo que muchas personas empezaron a comparar al joven con su padre. Por eso, el guardameta ha concedido una entrevista a Superdeporte en la que habló sobre sus primeros pensamiento tras el gol, sobre las comparaciones con su padre y acerca de su posible futuro como profesional.

“En el momento que marqué fue increíble la sensación, ya que suponía esos tres puntos tan importantes para la plantilla y encadenábamos así dos victorias seguidas. Fue una alegría inmensa”, explicó Alejandro tras su gol. A su vez, sus primeros pensamientos tras anotar son los que le podrían venir a la cabeza a cualquiera. “Pensé en mi familia, en mi padre que estaba en Barcelona, en mis amigos, en mi entrenador de porteros… que son gente que siempre se alegra de todos mis triunfos y de todo lo que consigo”, añadió.

Dicho gol recordó mucho al que marcó su padre Andrés Palop con el Sevilla en Donetsk en los octavos de final de la Copa de la UEFA de 2007, un tanto que permitió al Sevilla seguir con vida y acabar levantando el título. “Cuando marqué enseguida lo relacioné porque fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pensé, ostras como mi padre, en el último minuto y para darle la victoria a mi equipo”, declaró el joven. “No me esperaba que llegara este momento y menos de este modo, desde mi portería y en el último minuto. Está claro que todos los porteros soñamos con marcar un gol, pero no tenía entre mis planes que este año iba a marcar.

Acerca de las comparaciones con su padre, Alejandro explicó que tiene cosas en común, pero que no tienen el mismo tipo de juego. “Yo soy otro estilo de portero, pero sí que hay rasgos parecidos como la velocidad bajo palos, pero nos diferenciamos en que a él le gusta más un juego directo”, dijo el guardameta.

Pues cuando el padre se enteró de que su hijo había logrado dicha hazaña, remarcó en sus redes sociales la ambición del jugador del Torrent. Una cualidad que “es de lo mejor que se puede tener para jugar en este deporte que es el fútbol y yo veo que esta ambición fue vital para darle la victoria al equipo. Es una cualidad que sí que puede hacer que llegue jugar de forma profesional", respondió sobre la posibilidad de acabar llegando tan lejos como Andrés Palop. Pero él no es el único que piensa que puede llegar a jugar como profesional. “Mi padre está a mi lado y me ayuda en todo lo posible para que pueda conseguir ese objetivo”, señaló acerca del apoyo que le proporciona el exguardameta.