El Castellón encara el partido de vuelta de la final de la fase de ascenso a Segunda División convencido de conseguir la victoria en su visita al Alcorcón que le devuelva dos años después a la categoría de plata del fútbol español.

El equipo albinegro está a 90 o 120 minutos de poder regresar al fútbol profesional y, aunque parte con ligera desventaja por haber finalizado la liga regular en peor clasificación que el Alcorcón, está convencido de sus posibilidades y de poder conseguir una victoria que le sirva para conseguir su objetivo.

Por ello, tras el empate sin goles en el partido de ida que se dio en el estadio Castalia, la vuelta en Santo Domingo se encara con una diferencia clara, puesto que el Castellón está obligado a marcar si quiere tener una posibilidad de ascenso.

El técnico Albert Rudé, que cuenta con toda la plantilla a su disposición, ha logrado mejorar en la promoción el rendimiento de su equipo con la entrada en el once inicial de un hombre como Carles Salvador o retrasando la posición de Giorgi Kochorashvili al doble pivote, así como la verticalidad en banda de Jeremy de León.

También ha sido importante las prestaciones que en las segundas partes han dado futbolistas que han partido desde el banquillo. Es el caso de Pablo Hernández o Fabricio Santos, que volverán a esperar su oportunidad con tal de ayudar a buscar la portería contraria.

El Castellón no estará solo en el estadio Santo Domingo, ya que se espera la presencia de unos 150 aficionados que viajarán con las entradas cedidas por el Alcorcón, mientras que el resto que no pueden viajar al no haber más localidades, verán el partido desde las pantallas gigantes instaladas en Castalia, donde más de 3.000 seguidores han retirado ya su localidad para acceder.

La posible alineación del Castellón será la formada por Alfonso Pastor; Manu Sánchez, Salva Ruiz, Iago Indias, Borja Granero; Carles, Giorgi; Koné, Jeremy, Cristian y De Miguel.