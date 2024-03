El Eldense defiende la tranquilidad a la que aspira el Cartagena

El Eldense y el Cartagena se miden este viernes a las 20.30 horas en el Nuevo Pepico Amata en un encuentro en el que los locales defenderán la tranquilidad que se han ganado en la zona media y que es a la que aspira el Cartagena tras haber salido del descenso.

El equipo alicantino, tras caer en Anduva ante el Mirandés, es duodécimo con once puntos de margen respecto a la zona de descenso y a siete de la promoción de ascenso, pero los locales se han mentalizado de que el primer y único objetivo es la continuidad en la categoría.

"El primer objetivo es la permanencia y, a partir de ahí, haremos cuentas", ha señalado esta semana el delantero Florín Andone, que ha advertido que cualquier otro reto será "muy difícil porque los de arriba van a fallar muy poco".

Con esa realidad, la idea el Eldense es sumar lo más rápido posible los nueve puntos que le faltan para alcanzar los 50 y asegurarse virtualmente la salvación.

Para este encuentro, el conjunto azulgrana recupera al centrocampista Sergio Ortuño, ausente en Anduva por sanción, y espera contar con algunos de sus delanteros que han estado con problemas físicos en las últimas semanas.

Con la presencia de unos seiscientos seguidores de Cartagena, todo apunta a que el Nuevo Pepico Amat puede registrar una magnífica entrada de público, sin descartar un probable lleno en el coliseo eldense.

Por otro lado, el Fútbol Club Cartagena abrirá la trigésimo primera jornada de LaLiga Hypermotion visitando este viernes al Club Deportivo Eldense sabiendo que una victoria le acercaría al objetivo de lograr la permanencia y es que, en tal caso, se acostaría estando siete puntos por encima de la zona de descenso, cuando a finales de 2023 era colista y llegó a estar nueve puntos por debajo de los puestos que dan la salvación.

El partido lo afrontará el equipo entrenado por Julián Calero siendo el decimoséptimo clasificado, con 34 puntos, y teniendo por detrás de él al Albacete Balompié, decimoctavo con 31 puntos; y a los cuatro conjuntos que, a día de hoy, bajarían a la Primera RFEF, que son el filial del Villarreal Club de Fútbol y la Agrupación Deportiva Alcorcón, ambos con 30; el Fútbol Club Andorra, con 29; y la Sociedad Deportiva Amorebieta, con 24.

El hecho de ser el primero en jugar en esta nueva fecha del campeonato da a los blanquinegros la posibilidad de abrir más hueco con respecto a sus perseguidores, y es lo que hará si suma ante un Eldense que en la primera vuelta fue capaz de ganar por 0-1 en el estadio Cartagonova, algo que sucedió en el mes de agosto, en la primera jornada de la competición.

Para este choque en terreno alicantino, el Efesé, que viene de imponerse por 2-1 y remontando al Racing de Ferrol, pierde por sanción al defensa central Pedro Alcalá, quien vio ante los gallegos una tarjeta amarilla que le hace cumplir ciclo de amonestaciones. Su puesto será ocupado por Gonzalo Verdú, que formará el eje de la zaga con Kiko Olivas.

Esta podría ser la única variación en el once cartagenerista con respecto al partido del pasado sábado.

Tampoco estará disponible el mediapunta canterano Iván Ayllón, quien sigue lesionado.

En la víspera del envite, Julián Calero habló tras la sesión de entrenamiento celebrada en la Ciudad Deportiva José María Ferrer de La Manga Club.

"Mi mensaje para el equipo es que sea valiente y tenga mentalidad ganadora pues eso es muy importante. Tenemos que pensar en nosotros mismos para seguir mejorando y quiero que mi equipo acelere sin mirar tanto por el espejo retrovisor a lo que hagan los rivales", dijo.

El madrileño, consultado por el futuro, dejó claro que está focalizado en lo que ahora centra el 100% de su atención.

"Lo primero es conseguir los objetivos y luego se valorará todo lo demás. Aún no logramos lo que perseguimos y las personas somos secundarias, por lo que del futuro se hablará a final de temporada y no voy a pensar en mí pues lo que importa no es el yo sino el nosotros", aseguró.

"Estoy contento en Cartagena y me siento valorado, por lo que no moveré ni un solo dedo sin esperar al Efesé", apostilló el de Parla.

Alineaciones probables:

Eldense: Álvaro Acebes, Toni Abad, Carlos Hernández, Dario Dumic, Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño, Álex Bernal, Jesús Clemente, Iván Chapela y Florín Andone.

Cartagena: Raúl Lizoain; Iván Calero, Gonzalo Verdú, Kiko Olivas, Fontán; Musto, Luis Muñoz, Andy Rodríguez; Jairo, Arnau Ortiz y Darío Poveda.

Árbitro: Adrián Cordero Vega.

Estadio: Nuevo Pepico Amat.

Horario: 20.30 horas.