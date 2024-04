Expertas en Derbis

La previa del derbi entre el Valencia y el Levante coge velocidad. Dos de las jugadoras que se prevén protagonistas en el partido del domingo (Mestalla, 17:00 horas, DAZN) calientan motores en las páginas de SUPER. La valencianista Macarena Portales y la granota Érika González. Dos buenas conocedoras de lo que significa la palabra «derbi».

Macarena, extremo del Valencia, es experiencia pura si de encuentros de máxima rivalidad se trata. El conocimiento de la joven mediapunta del Levante, Érika, nace desde la pasión por haberlos mamado desde pequeña en tierras asturianas. Una y otra tienen claro que, si de fútbol femenino se trata, el de la ciudad de València se halla en lo más alto por la cantidad de espectadores que han movilizado desde que se trasladaron a los grandes estadios en 2017.

«El hecho de jugar en Mestalla es una motivación extra que a cualquiera le gustaría experimentar. Va a ser muy diferente a lo que se ve desde casa o cuando te acercas a ver al masculino, no hay nada como vivirlo en primera persona», relata Portales, madrileña de 25 años que sabe lo que son los partidos de rivalidad tras haber vestido las camisetas del Sevilla, el Madrid CF y el Inter de Milán. Por saber, sabe hasta a qué salen los goles en esta clase de choques, vacunó al Rayo y al Atlético con el Madrid CF. Y, sobre todo, en la retina de los valencianistas está el gol que anotó en el Ciutat al Levante (1-1) la pasada campaña 22/23.

Después de dos temporadas de blanquinegra, tiempo en el que se ha convertido en titular indiscutible, Maca no duda de que se queda con los Valencia-Levante. El del domingo será su quinto derbi valenciano. «He podido sentirlo en casa y fuera, y tengo muy claro que son especiales. El Milán-Inter también, pero no tanto como el de aquí, allí no jugué en el estadio. Eso abre muchas puertas. Espero repetir gol... pero lo primero es ganar», afirma con una sonrisa la ex del Inter, club con el que probó fortuna en Italia el curso 21/22 y con el que venció 0-3 a los ‘rossoneri’.

En el otro bando, Érika González, nacida hace 19 años en Colombres (Asturias), se instaló hace tres años en la casa granota procedente del Sporting de Gijón, equipo de su corazón desde pequeña. «En el norte se viven los derbis con una pasión muy grande. Desde el primero sé lo que es, cuando era niña y no jugaba los vivía como una loca y sé lo que significan socialmente. En València lo he disfrutado ya y lo que pretendo es darle una buena alegría al levantinismo el domingo», indica la «rojiblanca» que vive un pique sano con su compañera María Méndez, central ex del Oviedo.

Hoy en día, Érika, una de las promesas más firmes del fútbol español, se identifica como «una granota más» en el club donde se siente muy a gusto. El Levante del futuro quiere reconstruirse con ella como uno de los pilares y la ha renovado hasta 2026. «Es un club que siempre ha apostado por el fútbol femenino, y confío en que lo seguirá haciendo. Quieren que sea importante y mi objetivo es el mismo, deseo que se asocie mi nombre a un once titular fijo. Cada día quiero ser mejor», cuenta la campeona de Europa sub-19. Ahora su próximo reto es el Mundial sub-20 y abrirse las puertas de la selección absoluta. «Sueño con llegar a lo más alto. Ojalá que mi nombre resuene con España en un futuro. Hay mucho trabajo por delante, mi idea es seguir sumando minutos en Primera con el Levante, coger galones y experiencias con España», explica la joven, que se siente orgullosa de rehacerse con el título tras un primer Europeo sub-19 del que se había caído. Entre los aprendizajes de esta temporada, Érika se ve «mejor futbolista y más madura» superada la lesión.

Portales, mientras tanto, asegura que también ha crecido con la temporada. «Como el equipo, pasé por algún bache. Hoy estoy en mi momento dulce y quiero aprovecharlo para ayudar a un buen final», alerta una jugadora que acaba contrato, pero quiere seguir. «Me centro en el ahora. En València estoy muy bien, me han tratado como en ningún sitio, me han hecho sentir jugadora con confianza. Si por mí fuese, me quedaba. Estoy feliz», acaba.