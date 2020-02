Previa del partido: el At. Levante recibe al Ebro en la vigésimo séptima jornada

El domingo a las 12:00 se disputará el partido de la vigésimo séptima jornada de la Segunda División B, en el cual veremos enfrentarse al At. Levante y al Ebro en el Ciudad Deportiva de Buñol.

El At. Levante llega con ilusión a la vigésimo séptima jornada después de ganar a domicilio por un marcador de 0-1 al FC Andorra en el Estadio Prada de Moles, con un gol de Víctor Ruíz. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido en 10 de los 26 encuentros jugados hasta la fecha y han conseguido marcar 28 goles a favor y 31 en contra.

Por su lado, el Ebro viene de vencer en su feudo por 2-1 en La Almozarra, con un tanto de Jesús Rubio frente al Villarreal B en el último partido disputado, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio del At. Levante. Hasta la fecha, de los 26 partidos que ha disputado el equipo en la Segunda División B, ha vencido en siete de ellos con un balance de 27 tantos a favor y 30 en contra.

En cuanto a los resultados como local, el At. Levante tiene un balance de seis victorias, cuatro derrotas y tres empates en 13 partidos jugados como local, unos números que pueden parecer esperanzadores para el Ebro, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Ciudad Deportiva de Buñol. En el papel de visitante, el Ebro tiene un balance de una victoria, cinco derrotas y seis empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio del At. Levante si quiere mejorar estas cifras.

Los dos rivales ya se habían visto las caras con anterioridad en el estadio del At. Levante y el balance es de una derrota y un empate a favor del conjunto local. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del At. Levante. El último encuentro que jugaron el At. Levante y el Ebro en este torneo tuvo lugar en octubre de 2019 y finalizó con un resultado de 3-1 a favor de los visitantes.

A día de hoy, el At. Levante se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de dos puntos con respecto a su rival. El equipo de Luis Tevenet se sitúa en el undécimo lugar con 35 puntos en su casillero. Por su parte, el Ebro tiene 33 puntos y ocupa la duodécima posición en la clasificación.