El VAR y los lobos con piel de Cordero

Los gestos de Mateu Alemany en el palco de Ipurua reproduciendo el 'abrazo' de Rubén Peña a Santi Mina no podían ser más elocuentes. Si el video arbitraje no sirve para hacer ver a un árbitro que un delantero ha sido agarrado con los dos brazos en el área cuando se disponía a rematar totalmente solo delante del portero, no sirve para nada. O sea, no sirve para nada bueno, deja de ser un instrumento para hacer justicia y se convierte a los ojos de todos en un instrumento más al servicio del poder arbitral para manipular.

El equipo de Marcelino no hizo menos méritos para ganar el partido que por ejemplo en Getafe. Si acaso hizo más y debió haber ganado, porque generó más ocasiones que una vez más no supo convertir y no siempre por error. Aunque jugó igual, con bastante intensidad como requería el escenario, situándose a la altura del rival porque ahora mismo es la que tiene. La diferencia esta vez la marcó el VAR, que por alguna razón o criterio injustificable apareció para corregir decisiones del árbitro solo en una de las áreas, cuando hubo posibilidad de hacerlo en las dos.

Lo que vimos en Eibar es una auténtica vergüenza por la diferencia de rigor y de criterio con una jugada y la otra, una mano que apenas roza la pelota, que ni siquiera cambia la trayectoria de un centro que acaba mansamente en las manos del portero, que no es una acción clara de gol porque se produce en el borde del área, que no es intencionada a pesar de que Cordero Vega les dice a los jugadores del Valencia CF que para él sí lo es, lo que no deja de ser todavía más sorprendente. Si para él Gayà tuvo intención de interceptar el balón con el brazo, entonces tampoco estaría mal que este árbitro –y por supuesto el del VAR– explicaran al mundo del fútbol lo que sucede para ellos en la otra jugada, qué es lo que para ellos pretende el defensa cuando agarra con los dos brazos a Mina hasta derribarlo. Repito, ¿es involuntario agarrar a un rival con los dos brazos hasta derribarlo en el área cuando está solo delante del portero? Para mí lo que hace es obstaculizarlo e impedir que marque gol, ¿qué piensan ellos? Lógico que cada vez más voces en el fútbol exijan una explicación, más allá de que unas veces el sistema perjudique o beneficie. Aquí todos estamos aprendiendo del VAR excepto ellos, los árbitros.



