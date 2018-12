"El árbitro nos dijo que eran manos intencionadas"

El VAR machacó al Valencia en Ipurua por partida doble. Un centro al área que roza en el brazo de Gayà, prácticamente sin desviar la trayectoria de un balón intrascendente que acaba en las manos de Neto. Un penalti que el colegiado cántabro Cordero Vega señala casi cuatro minutos después de producirse la jugada. Minutos después, un balón de Carlos Soler a Santi Mina, el delantero gana la posición y tiene solo ante sí al portero del Eibar, pero Peña lo agarra por detrás con ambos brazos y lo acaba arrollando sin el árbitro, que está a tres metros de la acción señale nada. Tampoco los encargados del VAR le llaman para que vuelva a ver la jugada, siendo como es tan claro el agarrón y el derribo dentro del área. Son las dos acciones que condicionaron claramente el resultado en el partido de Ipurua perjudicando una vez más al Valencia CF, no es la primera vez y de ahí la indignación a todos los niveles que existe en el club con la utilización que se está haciendo de este adelanto de la tecnología, adoptado en principio para impartir justicia aunque no siempre es así.

Dolió y mucho en el vestuario la actuación del VAR en el partido contra el Eibar. El equipo sintió que había hecho méritos suficientes para ganar y que solo la actuación arbitral les privó de sumar los ansiados tres puntos en Ipurua. No entendieron que el árbitro de Cordero Vega no revisara la jugada del penalti de Peña sobre Mina, pero todavía todavía escoció más la acción del penalti de José Luis Gayà. Molesta la disparidad de criterio en torno a las manos, pero todavía desquiciaron más las explicaciones del árbitro en el propio partido. El colegiado cántabro les intentaba convencer en el campo que «las manos eran voluntarias». Los jugadores intentaron explicarle al árbitro de que no había intención por ninguna parte en las manos y se trataba de un salto natural en el que el lateral estaba de espaldas. Si el brazo de Gayà estaba arriba era únicamente por la inercia del salto. «¿Y cómo queréis que saltemos? ¿Con los brazos juntos?», le preguntaban. No se lo creían. Para colmo, Rodrigo era amonestado con amarilla.

Una lista larga de errores

El problema es que la historia se repite. Apenas en el partido de Getafe, que el Valencia CF ganaba 0-1 gracias a un penalti sobre Gameiro que el árbitro había pasado por alto, el VAR ha dado un respiro al club de Mestalla. Una jugada que no admitía duda alguna porque el penalti era de libro, aunque De Burgos Bengoetxea no lo había señalado. Todo lo demás han sido reveses que han privado al equipo de Marcelino de puntos muy importantes. La lista empieza a ser demasiada larga: las manos de David López en Cornellà, la entrada salvaje de Mario a Coquelin en Vila-real, el empujón de Cabral a Batshuayi, el manotazo de Coutinho a Parejo o el gol del Girona en fuera de juego.

El agarrón de Mario Gaspar

Rodrigo, Parejo, Marcelino... Todos los que hablaron tras el partido de Ipurua mostraron su contrariedad con la utilización del VAR, reclamaron un criterio a la hora de definir en qué casos se utiliza la tecnología para cambiar una decisión del árbitro y cuándo no. Y por qué en una acción tan clara como el derribo a Santi Mina no hubo manera de que el árbitro la viera a través de la pantalla para poder corregir un error tan determinante. Hablaba Rodrigo de una acción de manos en el Valladolid-Atlético, pero este mismo domingo el árbitro del Huesca-Villarreal señalaba penalti por una acción en la que Mario Gaspar agarra a un contrario que intenta saltar para tocar de cabeza el balón colgado al área, una jugada mucho menos clara que la de Mina, agarrado por detrás por Peña cuando podía marcar ante Riesgo. «Habría que revisar el criterio del VAR», decía Gerard Moreno a la finalización del partido.



Mateu Alemany habla

Los gestos de Mateu Alemany no podían ser más claros. Fue después de la jugada del agarrón a Mina cuando el director general del Valencia era cazado por las cámaras en directo haciendo el gesto de agarrar con ambas manos, una situación que tendrá oportunidad de explicar este lunes. El club ha anunciado que Mateu volverá a atender a los medios de comunicación antes de la comida de Navidad, una breve comparecencia en la que valorará el resultado del sorteo de la Europa League y otras cuestiones de actualidad del Valencia CF. El VAR, desgraciadamente, es una de ellas.