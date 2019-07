El pulso del Valencia CF con la Premier

No sabemos lo que hará el Valencia CF si le ofrecen 50 millones por Diakhaby, o por Rodrigo, pero sí que de momento el club ha descartado vender a su tercer central por 40, que se dice pronto pero supone más que duplicar la inversión en un año. Y que Maxi Gómez ha preferido vestir esta camiseta antes que embolsarse bastante más dinero fichando por el West Ham. El mercado tiene unas reglas en las que obviamente manda el dinero pero, de momento, el partido contra la Premier League lo está ganando el Valencia CF por 2-0 por mucho que eso, dicho así, escape a la lógica. Y a la Premier, ojo, le quedan poco más de dos semanas para echar el cierre a los fichajes. Aunque no se trata de resistir por resistir, por demostrar que soy más fuerte que nadie, sino por mantener la competitividad del equipo. Y eso pasa por mantener a los jugadores importantes, vender si hay que vender a un precio alto y, sobre todo, ver qué alternativa o alternativas hay para el futbolista que salga, llámese Rodrigo, Diakhaby o el que sea. El Valencia CF es feliz con el equipo que tiene a falta de algunos ajustes, pero casi todas las posiciones son mejorables. Y de momento, las dos salidas importantes –Neto y Mina– las ha mejorado con Cillessen y Maxi.



Defensa

Respecto a la defensa, todas las opiniones son respetables pero es bastante evidente que el equipo daría un salto enorme con la llegada de un cuarto central no para rellenar nada sino para ser titular –si se lo gana– por delante de los que hay. No le pondré nombre, ni siquiera el de Otamendi que está lejos de madurar, pero como decía Marcelino hablando de Manu Vallejo y sus opciones de formar parte del equipo, el Valencia está en Champions y el objetivo es seguir siempre en Champions, no vale todo para estar en esta plantilla que hay que mejorar todavía más respecto a la pasadacampaña, para no repetir errores que pudieron costar caros entonces.

