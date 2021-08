No se dio el deseado doblete que los dos equipos de Valencia Basket buscaron con ahínco en la primera edición de ‘L’Alqueria del Basket València Open 3x3’. Sin embargo, la actuación de ambos fue destacada, sobresaliente en el caso de las chicas, que se proclamaron campeonas en casa, llevándose una invitación para participar en el prestigioso torneo internacional ‘Red Bull Half Court’ de Moscú. El equipo masculino, en cambio, cayó en una disputada semifinal ante ‘Be Goat Team’ (17-21).

Por la mañana, el Valencia Basket 3x3 femenino se clasificó de manera impoluta, como líder de grupo, para la fase final. Por la tarde, llegó la hora decisiva en ambos cuadros. El equipo masculino (Robles, De la Rúa, De Souza y Mendiola) ganó en los cuartos a Globetorpes (21-17), pero en las semis Be Goat acabó con la esperanza de imponerse como locales en esta ‘etapa’ del circuito Red Bull.

Mientras tanto, las chicas completaron un día perfecto. Cecilia Aldecoa, Celia García, Clara Rodríguez, Noelia Pariente y Lorena Segura arrollaron desde el inicio. En el grupo pasaron por encima de Calvestra (21-3), Macrita (21-0) y Golden Squad (21-12). La superioridad 'taronja' no cesó cuartos ante Why Not (22-7), ni en semis, contra RBA (19-14). La final, vibrante, la ganaron con un triple final a Womens 3 Basketball (9-7).

Rotundo éxito en la cancha y en las gradas

El éxito deportivo estuvo acompañado del buen ambiente en las gradas durante todo el fin de semana. Desde la ‘barrera’ el público vio como en chicos BitMe2 de Onil se impuso en la final a Be Goat (16-20), también se llevó su invitación para el prestigioso torneo internacional de 'Red Bull'.