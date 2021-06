El campo de Serranos acogió el pasado martes un partido muy especial protagonizado por las chicas del Levante UD EDI y un grupo de mujeres representantes de la sociedad valenciana, de la política, el periodismo y la empresa. Una gran fiesta del deporte inclusivo en la que SUPER también tuvo el privilegio de participar compartiendo una jornada inolvidable en la que los valores del deporte y su aspecto más social fueron protagonistas. El partido de exhibición se celebraba en el marco de la Valencia Cup Girls, competición de fútbol base que este año ha debutado con gran éxito en el calendario deportivo de la capital valenciana.

Además de varias integrantes del Levante UD EDI, con una de sus coordinadoras Laura Gutiérrez a la cabeza y su segunda entrenadora Marina Conesa, también participaron la concejala de Deportes Pilar Bernabé; María Such, directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres; Belén Clemente (Leleman), Patricia y Paula (Juntas es Mejor!), Celia Maestre, relevo paralímpico; Puri Naya (Teika); las periodistas Mónica Benavent (Gol), Inma Cerro (À Punt), Lourdes Martí (Las Provincias), Cristina Bea (Mediapro), Susana Alberola (À Punt), Yolanda Damià (À Punt) y Pilar López (Superdeporte); junto a Maider Castillo, Ruth García, Rosa Castillo, Mariví Simó, Pilar Hueso y Anna Esteve, del Levante UD; y la excapitana granota Sonia Prim.

Al frente de todo el proyecto, Vicente Herrero, director del Área Social de la Fundación Levante UD: "acciones como ésta demuestran que el deporte, y en este caso el fútbol, es la herramienta perfecta para luchar por la inclusión. Si la mujer en el deporte aún tiene mucho camino por recorrer hacia la igualdad, esto se multiplica en el caso de mujeres con discapacidad. Hoy hemos dado un pasito más para ir derribando esas barreras y darles visibilidad". Herrero destacó la labor que hace todo el Área Social de la Fundación granota: "tengo la suerte de dirigir un grupo humano extraordinario y compartir vida y camino con los 159 chicos y chicas de la Escuela que practican fútbol, hockey en silla de ruedas, tenis de mesa... hacemos charlas de paralímpicos. Creo que ese es el camino correcto, somos privilegiados de poder compartir camino con gente que representa el deporte en estado puro".

No quiso perderse la cita la concejala de deportes Pilar Bernabé que fue una de las jugadoras y que no pudo disputar la primera parte porque venía directamente de vacunarse: "me coincidía con la vacuna pero aún así, no quería faltar, lo hemos pasado superbien". Bernabé destacó la labor que está haciendo la Fundación Levante UD: "por la inclusión y por dar visibilidad al deporte femenino".

Un partido que no olvidaremos

Mientras por la megafonía sonaba el 'We are The Champions' todas las participantes, integrantes del Levante EDI e invitadas saltábamos al campo de Serranos ante la emocionada mirada y los aplausos de los familiares en las gradas. Al grito de 'Guerreres granotes' nos conjurábamos para lo único importante: divertirnos". Risas, mucho compañerismo, aplausos, deportividad y mucha, mucha emotividad presidieron un partido que las que tuvimos el honor de jugar (perfectamente equipadas por el Levante UD), no olvidaremos nunca. La ilusión en cada pase, en cada gol, en cada acción, el choque de manos, los abrazos... y sobre todo, la sonrisa que nunca, en ningún momento se borraba de los rostros de las jugadoras del Levante EDI que hacían honor al hastag que lucen en su camiseta: #dibujandosonrisas. Una sonrisa contagiosa con la que todas volvimos a casa y con ganas de repetir. Un grupo de mujeres, de chicas de distintas edades en 'peligro de inclusión' que daban toda una lección de vida y superación.

Al término del partido que acabó con el resultado de...( ¡qué más da!, todas nos sentimos ganadoras), se celebró también la entrega de trofeos, con copa y medallas para todas. Toda una fiesta. La fiesta de la inclusión, la demostración de que el deporte puede hacer una gran labor social. Al final, todas amigas, todas iguales.