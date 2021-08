Morales, autor del tanto del Levante UD en el Nuevo Mirandilla, lamentó el empate (1-1) final ante el Cádiz. Y es que el gol de Espino para igualar el luminoso llegó en el minuto 96 y después de que los granotas defendieran su renta durante todo el segundo acto.

El Comandante destacó, al acabar el encuentro, que el equipo más que frustrado se va de Cádiz "jodido". "Hemos hecho un buen partido, con ocasiones para matarlo y al final hemos concedido un centro que ha acabado en gol. Es una pena porque lo teníamos controlado. Nos han faltado 30 segundos de esfuerzo", aseguró.

Además, en sus botas tuvo la sentencia... minutos antes del 1-1. Y Morales lo reconoció. "He pensado si tirar arriba o cruzadla y le he pegado un poquito mal. Hemos perdido dos puntos en la última jugada".

Morales anotó un golazo en la primera mitad y llegó a los 50 en Primera División. "He visto que estaba bastante solo y he controlado hacia fuera. Una pena que no haya servido para ganar", dijo sobre su tanto. "Contento en lo individual, pero tenemos que seguir trabajando y mejorar en los detalles que han hecho que hoy no ganemos", zanjó sobre su récord.