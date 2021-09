Gonzalo Melero es un futbolista especial y en el club son conscientes de la importancia que tiene. No solo en lo futbolístico, sino también dentro del vestuario. Alistado en las filas granotas desde 2019, afronta su tercer año en Orriols consciente del potencial que tiene tanto él como el resto de la plantilla. Tras destacar en el apartado estadístico con siete goles y una asistencia, está llamado a liderar el objetivo de superar la barrera del conformismo para asentarse entre los diez mejores de LaLiga Santander. Experto en perforar redes rivales llegando desde atrás, Melero promete emociones fuertes esta temporada.

¿Cómo está?

Estoy contento. Es verdad que me gustaría que el equipo llevara algún punto más porque creo que nos lo hemos merecido, sobre todo en los dos primeros partidos, pero pienso que también hay muchas conclusiones buenas que sacar a nivel colectivo. Y en lo individual no me puedo quejar. He jugado los tres partidos y creo que todavía tengo margen de mejora porque estamos empezando. Estoy con confianza y tengo ganas de hacer un buen año.

Supongo que también recuperándoos de la derrota ante la Real Sociedad...

Sí. La derrota no hace que el equipo pierda autoestima, aunque fue un partido en el que nos hubiera gustado estar un poco más finos y generar más ocasiones. El equipo no fue capaz. No siempre te salen los partidos como quieres. Contra el Madrid y ante el Cádiz podríamos haber ganado y así tener más tranquilidad en cuanto a puntos, pero solo llevamos tres jornadas. Hay que mantener la calma, estoy convencido de que los resultados llegarán. Creo que ahora tenemos duelos para sumar y estar a la altura.

¿Entiende el alarmismo por los once partidos sin ganar?

No lo entiendo. El año pasado el equipo no acabó de la mejor manera posible, pero eran otras circunstancias. Recordar que llevamos muchos partidos sin ganar en liga es simplemente alarmar. Hay que separar por completo las temporadas. Hemos dado muy buena imagen en los dos primeros partidos y hemos tenido opciones de ganar en ambos. Ante la Real Sociedad no tuvimos las mismas opciones que en los dos anteriores encuentros, aunque creo que el equipo ha dado muestras de lo que es capaz de hacer y del nivel que puede dar. Quien quiera recordar los partidos del año pasado será para las estadísticas y para crear alarmismo. El equipo está tranquilo, no debe existir tal pensamiento.

¿Cómo afronta este tercer año? Ya es de los veteranos en el vestuario…

Creo que es una temporada importante a nivel individual. Vengo de hacer una temporada buena, en la que, por culpa de la lesión, me quedé un poco a medias porque me perdí momentos muy importantes del equipo que no me hubiera gustado perderme. Tanto para mí como colectivamente hablando es una temporada muy ilusionante. Esperemos que tanto yo como el equipo superemos el nivel del año pasado. Eso sería una buena señal.

¿Siente que tiene más responsabilidad?

No lo llamaría responsabilidad. Creo que soy importante en el vestuario. Tengo muy buena relación con todos y los compañeros confían mucho en mí. Más que responsabilidad, son ganas de hacerlo bien, de estar a la altura y de dar el nivel que soy capaz de dar fin de semana tras fin de semana, y al fin y al cabo, disfrutar. Es mejor hablar en los términos de disfrutar que meterme presión por la importancia que puedo tener en el grupo. Soy una persona responsable y sé que tengo que estar a la altura, pero no me lo tomo como responsabilidad, sino como algo normal en el fútbol.

Viene de marcar siete goles y dar una asistencia el año pasado. Esa marca también ayuda, ¿verdad?

Sin duda. Espero que, tanto individual como colectivamente hablando, la temporada sea mejor que la anterior. Ojalá durante todo el año estemos a la altura.

¿Ha cambiado algo con respecto a la temporada pasada? Ya ha dado dos asistencias esta campaña.

No creo. Pienso que son circunstancias. El año pasado marqué más goles, y este curso, he llegado alguna vez y el balón no me ha caído. Simplemente tengo que estar a mi nivel. Es verdad que he evolucionado en los años que estoy aquí. Soy mejor jugador que el día que llegué. Pero ni me piden cosas diferentes ni intento hacer cosas diferentes. Intento aportar lo que yo tengo. Soy un futbolista que llega mucho al ataque y al que le gusta estar cerca del gol. Si puedo dar asistencias que ayuden al equipo estaré encantado, y si marco los goles, igual.

En un verano donde ha existido la necesidad de vender, ¿han llegado intereses u ofertas por usted?

Siempre te llegan rumores, pero era consciente de mi situación y de la del club. Me consta que el Levante confía en mí, que no ha valorado mi venta en ninguna situación. Yo estoy muy contento aquí. No soy una persona que ande buscando sitios para ir o para mejorar, creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Este año no tenía ninguna duda de que iba a seguir aquí. Desde el primer día que llegué sabía que iba a continuar. Nunca me he planteado salir del club.

El Levante le firmó por su polivalencia, pero, según sus números, donde más cómodo está es pisando área. ¿Es así?

Sí que es cierto que donde más cómodo estoy es pisando área, pero cuando mejor me siento es pisando área jugando de mediocentro. Hay gente que prefiere que juegue más arriba y no tanto de mediocentro. Personalmente, cuando he estado bien ha sido jugando de mediocentro y sorprendiendo desde atrás. Creo que mis mejores partidos en el Levante han sido en esa posición, al igual que creo que, donde juego ahora, me estoy sintiendo más cómodo. Es verdad que puedo jugar en varios sitios y cuando me toca jugar lo intento hacer de la mejor forma posible, pero, si tengo que decidir, donde mejor me siento es de mediocentro.

¿Cómo interpreta esa lectura de los espacios?

(Ríe) Hablando con el cuerpo técnico, muchas veces hemos visto vídeos donde, en muchas jugadas, llego cuando no tengo opciones de rematar y es mejor amarrar un poco la jugada. Pero, por mi naturaleza y manera de entender el fútbol, me gusta acompañar jugadas, estar cerca del balón y, a la mínima que vea espacios para incorporarme, intentar estar ahí. Es una de mis virtudes y no la puedo perder. Ya te digo. Muchas veces me han frenado un poco, y me han hecho ver situaciones en las que tengo que ir hacia arriba y las que no, pero creo que es una de mis cualidades y tengo que seguir explotándola. Es uno de mis objetivos este año.

¿A qué aspira este equipo? La irregularidad es el principal defecto de este Levante.

Obviamente la permanencia es el principal objetivo, pero el equipo tiene nivel para hacer más cosas en Primera División. El objetivo que nos marcamos es estar entre los diez primeros y ser regulares. Que individualmente todos estemos a un nivel bueno cada fin de semana hará que el equipo no tenga partidos malos, en los que a priori seamos favoritos y no sumar nada... Eso fue lo que nos faltó el año pasado.

Además, siguen futbolistas importantes.

Está claro. El equipo es consciente del nivel que tiene, al igual que le dio rabia no poder acabar de la mejor manera el año pasado. Está concienciado de que tiene que dar un paso más tanto a nivel grupal como individual ya que hay plantilla para no sufrir y disfrutar. La regularidad, en lo individual, va a ser clave para dar ese paso que todo el mundo nos pide y que creemos que podemos dar.

¿Cómo ve a los nuevos fichajes? ¿Cumplen con vuestras aspiraciones de mirar hacia arriba en la clasificación?

Es cierto que llevan poco tiempo. Roberto está lesionado y Franquesa ha entrado poco porque Clerc está a buen nivel, pero son jugadores que nos van a aportar mucho. Con Enric tenemos un lateral que defiende muy bien, es un futbolista férreo. Y Soldado nos puede aportar muchas cosas, sobre todo a nivel de competitividad. Ese gen que tiene le viene muy bien al equipo. Con él somos mucho más rocosos y competitivos en momentos importantes de partido. Ojalá nos pegue su carácter, nos ayude a ser mejores a cada uno de nosotros. Tanto uno como otro nos ayudarán a dar ese salto que queremos.

¿Y a Paco López? ¿Cómo lo ve?

Paco lleva mucho tiempo con nosotros. Sigue la misma línea que otros años e intenta que el equipo tenga múltiples recursos. Trabajamos muchas maneras de atacar, muchas formas de defender, que el equipo sea capaz de desenvolverse en cualquier situación… De hecho, este año hemos hablado lo de ser más fuertes y lo de saber competir en ciertos momentos, porque fue uno de nuestros puntos débiles el pasado curso. Siempre intentando buscar las cosas que hacemos mal para solucionarlas y corregir las cosas de cada fin de semana y de años atrás. Todo, para que el equipo sea mejor.

Cuando llegó al club, agradeció el hecho de seguir cumpliendo su sueño de competir en Primera División. ¿Qué es para usted el Levante?

Estoy igual de agradecido que el primer día. Lo que decía entonces lo mantengo al cien por cien. Es un lugar donde he encontrado todas las facilidades para seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente. Soy mucho mejor jugador que cuando llegué. Espero que sigamos creciendo de la mano los años que nos queden. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia un club que me lo ha dado todo desde el primer minuto.