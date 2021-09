Paco López salió del Camp Nou con una derrota que tendrá sus consecuencias. El técnico salió a sala de prensa reconociendo los errores de su equipo y sabiendo que hicieron mal las cosas. Pese a ello, no quiere lamentarse y piensa desde ya en el encuentro ante el Mallorca.

¿Preocupa la dinámica del equipo?

Sí, lógicamente. No hemos ganado todavía y nos ocupa mucho. Hoy no es un ejemplo para darle la vuelta desde el primer segundo. Nos hemos equivocado en absolutamente todo. Es de las peores primeras partes del Levante en cuatro años que llevo. Cuando las cosas están así solo queda que trabajar. Seguir insistiendo en mejorar, no hay otra.

¿Reaparición de Ansu Fati?

Nos alegramos por el fútbol porque vuelven jugadores de su calidad, pero estábamos fijados en nosotros mismos.

¿Qué hubieras cambiado?

Nos hemos equivocado desde dentro. Fundamentalmente, en calve de juego, si no decides en qué zona hacerle daño, hemos estado muy separados, llegando tarde… por un mal planteamiento.

¿Es clave el partido ante el Mallorca?

Hoy estamos muy fastidiados, pero la gente deportiva, al día siguiente, se levanta de estas situaciones desde la energía. El sábado tenemos tres puntos importantísimos.