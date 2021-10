Paco entraba a rueda de prensa con una sonrisa el día de su despedida. Algo más de cuatro años después de llegar al cargo, el técnico se sentaba delante del micro y a los pocos segundos ya hablaba emocionado por ver a su mujer, a Paco Fenollosa, a Melero, Campaña y Cárdenas en las primeras filas, a Quico Catalán y a integrantes de su cuerpo técnico entre los asistentes a su despedida en el cargo. Uno de ellos, Melero, hizo casi llorar al entrenador cuando le vio soltar alguna lágrima en esa segunda fila en la que miraba atento el adiós de su hasta ahora jefe en el banquillo. Eso en público. En privado, Paco ha reconocido que esta mañana en Buñol se han necesitado "muchos pañuelos" cuando ha tenido que despedirse de los futbolistas.

Así ha sido la mañana del adiós del entrenador con más partidos en la historia del club. Con una rueda de prensa llena y con la sensación de que más allá del despido se marcha una de las figuras más importantes en el pasado reciente del club. Él mismo ha asegurado que "no imaginaba en mi primer día haber conseguido todo esto". Y no se cansó de agradecer a todo el mundo el apoyo, empezando por la afición. "Agradecer muchísimo el cariño que me han dado tanto en el campo como sobre todo fuera cuando me encontraba la gente fuera en la calle. Que sigan siendo igual de fieles y apoyar a este club y a este equipo y a estos jugadores porque se lo merecen. Quería agradecer a los jugadores, sin ellos hubiese sido imposible y más hoy en día en este mundo estar tantas temporadas. Agradecer como representante de toda la plantilla... ya lo he hecho esta mañana. Estoy muy agradecido", señaló.

Después llegó el turno de preguntas y ahí Paco se mostró elegante. No quiso hablar de los motivos de su adiós más allá de los resultados, dio las gracias a Quico Catalán de nuevo y dejó claro que se veía con fuerzas para cambiar la dinámica, algo que había hecho en otras situaciones. También explicó lo que sintió al llegar al estadio. "Ahora estaba mirando el campo y me han venido muchos recuerdos a la cabeza. Desde mi etapa cuando estaba de aficionado en la grada de cemento, después como jugador y luego como entrenador. He disfrutado muchísimo siempre", destacó.

Al término de la rueda de prensa llegó el momento de la despedida. El último agradecimiento y turno para abandonar una sala que se levantó para despedir al técnico. Fuera esperaban los jugadores que habían estado presentes, Melero, Campaña y Cárdenas más dos futbolistas que aparecieron una vez ya había comenzado, Aitor y Malsa. Todos ellos quisieron dar un último abrazo a su entrenador, quien ya ahí recuperó la sonrisa. Con Campaña hubo incluso charla. Y ahí se terminó el último día de Paco López antes de abandonar el estadio. Unas horas después de un despido que llegó a la medianoche y que ponía punto y final a una etapa dorada para el entrenador, quien reconoció que ha tenido "un crecimiento paralelo al de la entidad". Ahí se ha escrito la última línea de esas cinco temporadas (tres completas) al frente del cuadro granota.