Javier Pereira, después de finalizar su primer entrenamiento con el Levante, hizo sus primeras declaraciones en los canales oficiales del club, dando un mensaje de optimismo después de lo que vio en la plantilla en la que fue su primera toma de contacto con ellos. "La sensación es muy buena, me he encontrado como en casa. Hay gente que lleva trabajando aquí mucho tiempo. Es un club muy familiar y estoy muy feliz de estar aquí. Responsabilizado por el reto que es, pero es algo que he elegido yo. Estoy deseando empezar y de estar en contacto con el verde y con los jugadores", comentó el nuevo entrenador del Levante.

Después de casi una semana de espera, el técnico granota mandó un mensaje a la que será su nueva afición. Pereira, que llega con un cuerpo técnico que se encargó de bendecir, animó también a los seguidores levantinistas a llenar el Ciutat de València el sábado, para animar a su equipo a lograr los tres puntos ante el Getafe.

"Sé que me han esperado durante todo este tiempo. No sólo soy yo, traigo un staff muy profesional detrás mío. Que nos apoyen porque sé que siempre nos han apoyado. Estos jugadores se han ganado el crédito y el merecimiento de que lo hagan. El próximo sábado podemos llenar el campo. Necesitamos su empujón. Vamos a preparar bien el partido y vamos a ir a por los tres puntos", finalizó.