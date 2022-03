Gerard Piqué contó una sorprendente anécdota sobre el Levante en su entrevista en 'The Wild Project'. El central del Barça militó en el Real Zaragoza en la temporada 2006/07 y disputó contra los granotas su segundo partido en Primera. El futbolista recuerda perfectamente aquel encuentro, pero no por haber tenido una buena actuación sobre el césped de La Romareda.

El jugador venía de debutar en la máxima categoría una semana antes contra el Villarreal y decidió salir de fiesta un jueves, tres días antes de enfrentarse al Levante, junto a algunos compañeros. Piqué explica que llevaba manga corta y "en Zaragoza hacía mucho frío por las noches", lo que le causó una importante bajada de defensas. Como consecuencia de ello padeció unas anginas.

A pesar de su estado de salud, el equipo maño estaba condicionado por las bajas en defensa y se vio obligado a alinearlo: "Me pincharon de todo para intentar bajar la fiebre y dije que podía jugar". Sin embargo, no tuvo una buena actuación y tuvo que pedir el cambio en el descanso, con ventaja de 0-2 para el Levante.

"Llegué al vestuario y no podía ni andar, tenía una sensación de que me iba a morir". Tras ello se pasó toda la segunda parte dentro del jacuzzi: "No me atrevía a salir del frío que tenía". Mientras tanto el equipo aragonés ganó con la sustitución, pues se rehizo y fue capaz de rescatar un empate a dos.

El error al calificar de "banda" al Levante

Mientras relataba la anécdota, Piqué menospreció al Levante. El defensa aseguró que la plantilla granota de la temporada 2006/07 "era una banda" y creyó recordar que terminó descendiendo. Probablemente se confundía con el curso siguiente, en el que el club de Orriols terminó último con 26 puntos.

En 2007 el equipo entrenado por López Caro y Abel Resino terminó decimoquinto. El Zaragoza cuajó un gran curso y acabó sexto, pero no pudo con el Levante ni en La Romareda (2-2) ni en el Ciutat de València (0-0). En Orriols Piqué sí pudo disputar los 90 minutos del partido.