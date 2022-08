José Gómez Campaña está preparado para ofrecer su mejor versión durante la temporada 22/23. Ya sea en otro conjunto o en el Levante, lugar en el que milita desde hace seis años y donde ha conseguido registrar no solo sus mejores momentos como jugador profesional, sino también su versión más diferencial. Sin embargo, el futuro del ‘24’, aún por desgranar, apunta a seguir teñido de azulgrana, pese a que haya tenido un verano donde ha sumado intereses y ofertas a su bandeja de entrada y al que le queda una semana para cerrar su periodo de traspasos.

El futbolista, tal y como pudo saber SUPER, está dispuesto a quedarse en el Ciutat de València para ser uno de los artífices de la vuelta a la élite del fútbol español, en el que supondría su último año de contrato. Asumiendo un recorte económico y sin importar la categoría en la que milita actualmente el club granota. El centrocampista se siente física y mentalmente en plenas condiciones de dejar sobre los terrenos de juego sus cualidades. Está mostrando, a diferencia de otros periodos recientes, una actitud digna de reconocimiento y es uno de los causantes del sano y buen ambiente que se palpa en un vestuario con hambre de ascenso. Una postura que, de convertirse en realidad superado el límite del 31 de agosto, supondría un considerable salto cualitativo para una plantilla llamada a ascender.

El club, por su parte, quiere poner en valor la labor que está teniendo el andaluz en las últimas fechas, cuyo compromiso está siendo intachable y cuya posición siempre ha sido la de, en un escenario de salida, no debilitar al Levante. «He hablado tanto con el presidente como con el director deportivo de que para beneficio del club yo haría un esfuerzo económico. Me queda un año de contrato y lo último que quiero es que el club se sienta afectado», dijo el '24' en los medios del club. No obstante, desveló que «en lo deportivo hay una opción, que es la que más me llama la atención, que a día de hoy seguimos esperándola», aseguró el centrocampista.

El medio, durante el transcurso del periodo veraniego, contó con una oferta procedente de Emiratos Árabes y otra del Trabzonspor, pero siempre priorizó el aspecto deportivo al apartado económico. De LaLiga, Osasuna ha sido el club que más se ha interesado en sus servicios, mientras que el Sevilla, pese a que se reunió hace dos días con su agente, no ha movido ficha por el sevillano. El encuentro, simplemente, fue para estar al corriente de su contexto. A falta de una semana para que se cierre el mercado, José Gómez Campaña está más dentro que fuera del Levante, para convertirse, sin duda, en el mejor fichaje.