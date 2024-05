Giner, el trío de Marrahí i la pilota guanyen a Benissa

El trinquet de Benissa es va vestir d’història este diumenge amb un ple absolut per a celebrar el III Gran Premi de Benissa. Des de la galeria del dau fins a la del rest, el públic no va voler perdre’s esta cita que buscava recrear una foto en blanc i negre que ara té la seua pròpia actualització a color. Giner en escala i corda, i Marrahí, Seve i Raúl en raspall, van ser els vencedors d’este esdeveniment en el qual el verdader guanyador va ser la pilota valenciana amb la ‘trinquetà’.

Amb un ambient espectacular saltaven els equips de raspall disposats a oferir una gran partida. Vicent demostrava en els primers punts que des del dau marca les diferències i donava el primer punt per a l’equip. Responia el trio encaixonant en la resta als rivals, que acovardien pilotes amb molta solvència. No obstant això, els blaus aconseguien igualar la partida. Els següents jocs es van desenvolupar d’una forma similar amb un nivell de joc molt elevat i a un ritme frenètic.

Al deu iguals, la parella va començar a veure’s cada vegada més sobrepassada i el ritme el marcava Marrahí des de la resta. Era el moment clau i amb el Val a favor no van cedir per a trencar el servici. La parella prenia la davantera al 10-15 i servia des del dau. Seve i Raúl continuaven amb el mateix plantejament jugant avançats i complicant els golpeos fàcils del rival. Davant tenien a un Tonet IV capaç de tirar-se a rematar, alçar-se, tornar al sòl i enlairar-se d’ell retornant pilotes impossibles. Però no era suficient i Raúl feia efectiu el joc que afermava la distància. Amb la parella més desesperada per aconseguir recuperar l’avantatge, el trio no va tindre contemplacions per a portar-se finalment la victòria per 15-25 en una partida de moltíssim nivell per part dels cinc jugadors.

Foto de familia amb autoritats, jugadors, patrocinadors i trinqueter. / FEDPIVAL

La segona partida, la que buscava emular aquella foto històrica complia amb escreix l’esperat. El públic s’estirava fins al número 2 en l’escala i amb quatre files davall de la xarxa. Les galeries repletes i en el centre Francés i Giner. Amb un ritme molt més pausat que la de raspall, els jugadors van començar a tantejar el trinquet amb calma.

Els primers jocs transcorrien sense sobresalt, amb Francés fent el servici i Giner replicant de forma continuada fins al 30 iguals. Tots dos s’estaven adaptant a les circumstàncies especials del dia i estaven preparant-se per a la segona mitat. Giner tenia la primera ruptura del servici i s’avançava per primera vegada en la vesprada, la rèplica de Francés va ser immediata.

Amb una eixordadora ovació i més de 10 minuts de joc, tornaven a igualar-se a 40. Giner i Francés estaven desplegant els seus millors golpeos i demostrant el seu nivell individual en este mà a mà. A poc a poc els punts anaven decantant-se més en favor d’un Giner que es contagiava amb la graderia i es venia a dalt.

Giner, de blau, va guanyar Francés, de roig, a Benissa. / FEDPIVAL

Francés estava patint cada vegada més i el ritme de la partida s’assemblava més al de l’inici. El 45 iguals va ser decisiu per a Giner que va donar un colp sobre la taula i va trencar el servici novament per a començar a decantar la partida cap al seu terreny i acabar en el marcador amb el 50-60 final.