¿Deuda sostenible y posibilidad de vender en la plantilla? Habla Quico

"El Consejo decide darle al entrenador la mejor plantilla posible. Sabemos que necesitábamos vender. Entendimos que había que aguantar a ciertos futbolistas en la plantilla. Ahora pensamos lo mismo. No pretendemos quitarle valor a esta plantilla. Deseábamos vender a algún futbolista que no se ha podido, pero no vamos a debilitar. La exigencia debe ser la de ascender. Vamos a ser sensatos: el objetivo es ascender. Lo más bonito es vivir un ascenso, desde el sentimiento de pertenencia. Es la madurez plena de todos y hay que remar. Aunque no se vea el fútbol que se quiere o que no haya resultados necesitamos a la gente. Esto es Segunda División y habrá partidos donde necesitaremos ganar con un gol con el culo en el minuto 93. Todos nos tenemos que exigir. El partido del ascenso lo jugamos todos, y empieza este fin de semana ante el Ibiza. No será el ascenso de Quico para que no me corten la cabeza, ni de Felipe ni de Calleja. Será el ascenso del Levante. La deuda que tiene club es sostenible y estamos haciendo piruetas para que así sea. Venderemos en este ejercicio. Creo que será un último año de tensión. Son momentos de dificultad, ahora se junta todo. Lo reconduciremos, estoy convencido".