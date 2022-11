Pablo Martínez compareció ayer ante los medios del club y reconoció que el gol encajado en el tiempo extra ante la UD Las Palmas «fue un palo», sobre todo porque era un partido que «controlaron la mayor parte del tiempo», aunque admite que «no hay que mirar atrás e ir a Lugo a sacar los tres puntos». Sobre la presión por ascender, Pablo Martínez aseguró: «nosotros no queremos mirar más allá, sabemos cuál es nuestro objetivo, creemos en nuestra idea, que es ir partido a partido y luego transmitirla en forma de victorias».

Sobre la llegada de Javi Calleja, asegura: «Me está dando bastante confianza, es lo que todo jugador necesita para dar su nivel y bueno, creo que lo estoy dando todo en el campo por el equipo para sacar los 3 puntos y ojalá podamos conseguir la victoria en Lugo».

Y es que el inicio de temporada del Pablo Martínez no fue fácil. Tras volver al Levante después de su cesión en la SD Huesca, el madrileño no contó con los minutos que esperaba. Con el técnico francotunecino, Mehdi Nafti, Pablo no llegó a disputar ningún partido como titular.

Con la llegada de Calleja todo cambió. El día de su debut, el complutense apostó por él por delante de Vicente Iborra, y aunque fue expulsado antes de finalizar la primera parte, tras cumplir sanción, volvió a la titularidad, esta vez junto al de Moncada, en uno de los campos más imponentes de la categoría, como es el Nuevo Los Cármenes.

Al ser preguntado por la plantilla granota, el «6» lo tuvo claro: «Es un lujo la plantilla que tenemos, es muy completa, y nos viene bien esa competencia interna para hacernos mejores a cada uno, pero bueno es un lujo y estar ahí en el centro del campo me ayuda mucho.»

Respecto a las últimas campañas, el Levante cuenta este año con pocos centrocampistas. Con las salidas de Gonzalo Melero, Enis Bardhi o Mickaël Malsa, el conjunto granota solo cuenta con Pepelu, Iborra y Pablo Martínez como centrocampistas puros, y un José Campaña que está siendo utilizado también en esta demarcación, por lo que todos los jugadores cuentan con muchas opciones de ser titulares o al menos tener minutos en la rotación granota.