El Levante cuenta las horas para enfrentarse a un rival complicado, pero que, a pesar de la dificultad, es consciente de la importancia de los tres puntos y su equipo está más que concienciado para asaltar el estadio de Cartagonova. “No me fío en absoluto. Tenemos como referencia el partido de ida, por lo complicado que fue. El Cartagena ha mejorado con los refuerzos. Si pensamos que vamos a ganar paseándonos porque ellos llevan siete partidos sin perder estamos muy equivocados. Estamos mentalizados de lo duro que va a ser el partido y lo difícil que nos lo van a poner. Pero pensamos en nosotros y hay que demostrarlo en el campo”.

El equipo levantinista afronta el encuentro ante el Cartagena después de haber cerrado el mercado de fichajes de invierno sin incorporaciones en su equipo. No en vano, Javi Calleja está satisfecho porque no se le ha debilitado el conjunto granota en estas semanas, y confía plenamente en todos los integrantes para ir a por el ascenso.

“Yo estoy muy contento. Lo dije desde el primer día: es muy difícil mejorar la plantilla. Tenemos una plantilla muy completa, que me da muchas posibilidades para afrontar un partido y que está muy compensada. No se ha ido nadie y para mí eso era algo primordial. No tengo ninguna pega y hay una plantilla para pelear por el ascenso con garantías. Es lo que quería”.

600 levantinistas se desplazarán a un estadio que trae grandes recuerdos. Aquel 3-5 en 2010, y que fue un golpe sobre la mesa para conseguir el ascenso, está en la memoria de los levantinistas y Javi Calleja agradece el esfuerzo que hará la afición para animar a su equipo en Cartagonova. El técnico, por lo sucedido en 2010, espera un ambiente con el viento en contra, pero su equipo, además de contar con el apoyo de los suyos, irá a por todas. “Les agradecemos el esfuerzo que van a hacer. Por la ilusión que nos están mostrando y la motivación que nos dan. Ver que se agotaron las entradas enseguida y cómo nos están apoyando durante toda la temporada es increíble. No se hacen una idea lo que nos reconforta y motiva para ir a por el objetivo. Les aseguro que lo vamos a dar todo para que se vayan contentos a casa”. “Lo he hablado con Iborra y con trabajadores que lo vivieron. Me han puesto al corriente de lo que fue y de la rivalidad. Ha pasado mucho tiempo, pero eso siempre se guarda en la memoria. Espero un ambiente hostil, pero estamos preparados y mentalizados para ganar”.