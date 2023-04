Carlos Giménez debutó oficialmente en Liga Smartbank con el Levante UD ante el Eibar, en un partido de máxima exigencia para los granotas ante un rival directo. El central tuvo que actuar en el perfil derecho como lateral al salir en el minuto 67 por Marc Pubill. Rindió a buen nivel sobre todo en defensa, demostrando su poderío físico.

"Llega un momento que caliento, José el preparador me dice: "hoy puede que salgas" y me pongo un poco nervioso". Así cuenta Carlos para los medios del club su debut. "Cuando Javi (Calleja) me dice que salga se me pasan muchas cosas por la cabeza y sabía que tenía que hacerlo lo mejor posible, eso intenté y así lo hice", describió el zaguero, emocionado con la oportunidad.

"Hay que aprovechar los minutos que nos den aquí arriba porque al final queremos estar todos en el primer equipo y luchamos todos para conseguir el objetivo de subir a Primera", comentó Carlos sobre la competencia por un puesto desde el filial, del que salen grandes canteranos cada año.

🐸 Carlos Giménez (@carlosgimennez) tras su debut



“Cuando @javiercalleja_ me llama se me pasan muchas cosas por la cabeza, sabía que tenía que hacerlo lo mejor posible”



“Vamos a intentar ganar todo lo posible e intentar ascender al filial” #OrgullGranota pic.twitter.com/Nc5gBWwtju — Cantera Levante UD (@CanteraGranota) 13 de abril de 2023

Sobre los ascensos, tanto del primer equipo como el filial de Tercera RFEF, "sabemos que es difícil, son bastantes partidos pero estamos suficientemente capacitados para ello vamos a intentar ganar y subir", añadió. "Sabemos que también que estamos capacitados para ello. En liga nos ha costado, pero vamos a intentar ganar todo lo posible y ascender al filial", finalizó hablando sobre el desempeño de los pupilos de Chema Sanz.