El Levante viajará a Gran Canarias para medirse a una UD Las Palmas que no contará con el que, probablemente, sea su mejor futbolista. El conjunto de García Pimienta se enfrentará a los pupilos de Javi Calleja con la baja sensible de Jonathan Viera. El futbolista vio la quinta amarilla en el partido contra el Granada y no se vestirá de corto contra los de Orriols por acumulación de tarjetas.

De esta manera, el Levante afrontará su enésima final por el ascenso con la oportunidad de dar un golpe importante hacia el objetivo en caso de vencer al Mirandés en el Ciutat de València. En caso de ganar, los granotas adelantarían en la tabla a los canarios y se desplazarían a Gran Canaria con la posibilidad de abrir brecha con un rival directo.