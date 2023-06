Disciplinado en el campo y centrado fuera de los terrenos de juego, el fútbol es la pasión de un Álex Muñoz que, constante en su objetivo de ser jugador de máxima categoría, tiene el sueño de subir a Primera División a un partido de diferencia. El nacido en San Juan de Alicante posee en el Levante, club que «siempre ha visto grande», todos los ingredientes no solo para cumplir con su ilusión, sino también para hacer carrera dando el cien por cien desde donde le pida su entrenador. Además, tiene decidido rematar en València su frente académico: la carrera de Medicina. Una profesión que le apasiona y que no descarta ejercer el día de mañana.

El Levante está a 90 minutos de subir a Primera División. ¿Qué se le pasa por la cabeza?

Es una semana de muchas emociones. De ilusión, un poco de nervios y de incertidumbre por lo que pueda pasar. Pero estamos todos deseando que empiece el partido para salir a dar el máximo posible. Tenemos que ir a por la victoria. Esa es la mentalidad que nos puede llevar a Primera División.

El equipo está dando motivos para creer en el ascenso.

El equipo, a la hora de la verdad, siempre ha dado buen rendimiento. Contra los seis primeros no hemos perdido ningún encuentro. En los partidos de tú a tú hemos dado la cara. Sabíamos que este playoff iba a ser contra ese tipo de rivales y que nos iba a beneficiar. A partir de ahí, hicimos un cambio de mentalidad, de que la liga quedaba apartada y que todo lo que teníamos que jugar eran finales. El equipo ha competido de manera muy madura, con mucha experiencia, sabiendo los tiempos de los partidos y sacando buenos resultados. Esperemos que mañana sea igual.

¿Qué partido espera?

Pienso que va a ser un partido muy difícil, pero tenemos que salir con mentalidad ganadora. De que estamos jugando en casa y con nuestra gente. Que el Alavés se sienta incómodo en todo momento. Apretarles y hacerles sentir que no van a poder con nosotros. Tenemos que buscar un gol que nos dé mucha ventaja en esta eliminatoria, para así resolverla cuanto antes, e incluso dejar al rival con muy pocas opciones. Jugar una prórroga sería más angustioso todavía, aunque si se tiene que ir se irá. Después de lo que viví la temporada pasada en el Tenerife, tengo la experiencia de que no puedes salir en la vuelta, y en casa, a por un empate por querer aguantar el resultado. Cualquier acción, ya sea un penalti, una mano involuntaria o una acción a balón parado, puede hacer que pierdas el ascenso.

El Ciutat estará lleno.

Tenemos muchas ganas de celebrarlo con ellos. Se lo merecen. Ahora que es la gran final, el partido más determinante de toda la temporada, seguro que la afición nos van a acompañar y estará apoyándonos al cien por cien. Eso, al futbolista, le supone una motivación extra. Incluso para cualquier carrera en la que te veas sin fuerzas. Las sacas donde no las hay y acabas llegando, ya sea para despejar un balón o para intentar hacer gol. Lo que sea.

¿Cómo se encuentra usted? Pese a su polivalencia, se ha asentado en el lateral.

(Ríe) Puedo jugar en las dos posiciones. También es cierto que esta temporada ha ido por épocas. Empecé de lateral, pasé a central y luego volví al lateral. Sin embargo, lo que quiero es ayudar al equipo y estar disponible. Si el míster cuenta conmigo para jugar da igual un poco la posición. Uno quiere estar dentro y ayudar, así que este año estoy muy contento.

A sus 28 años, no ha debutado en Primera tras varios años luchando por subir. ¿Se ha convertido en una obsesión conseguir ascender a la élite?

La verdad es que ya son varios años en los que no he dejado de intentarlo. No se ha dado hasta ahora, pero, si soy sincero, soy positivo en ese aspecto. Realmente, no me he llegado a obsesionar. Solo intento, cada temporada, mejorar en lo personal, en lo individual y colectivamente en el club en el que pueda estar. Esta es la mejor plantilla en la que he jugado y, desde que firmé aquí, confié plenamente en el ascenso y así se lo trasladé a mi círculo más cercano. Todos hubiéramos querido conseguirlo de manera directa, pero, por circunstancias de la temporada, no pudo ser. Ahora hemos recuperado a mucha gente importante y estamos todos sumando. Sinceramente, pienso que tiene que ser el año. Sí o sí.

¿Qué importancia le da a jugar en la máxima categoría?

Es el sueño de cualquier futbolista y ahora lo veo más cerca que nunca. No obstante, intento no pensar en el partido del Alavés. No es beneficioso. Lo que hay que hacer es entrenar bien, rendir y preparar los detalles más tácticos que nos faltaron en el encuentro de ida. A partir de ahí, ojalá pueda cumplir la ilusión de que se materialice ese ascenso porque sería un sueño hecho realidad. Y más en un club como el Levante.

¿Qué significaría para usted subir a la élite con el Levante?

Después de varios años en Segunda intentando conseguirlo... Pienso que este es el mejor escenario para lograrlo. No se nos puede escapar este ascenso.

¿Por qué decidió firmar por el conjunto de Orriols?

Al acabar la temporada en el Tenerife y quedar libre, sonaron rumores y salieron opciones, pero tuve una reunión con Felipe Miñambres y trasladó mucho interés en mí. Como no me gusta la incertidumbre del futuro, al tener algo claro, y vivir cerca de Alicante, no lo pensé dos veces. El Levante es un club que siempre he visto grande en la Comunidad Valenciana y también a nivel nacional en los últimos años. El Levante es un referente y, sinceramente y ojalá, querría estar muchos años. Es un club familiar, donde uno se siente a gusto y muy feliz. Así me lo hacen sentir. He acertado en venir aquí.

Su vida ha girado en torno al sueño de conseguir ascensos. Con 21 años y en el Hércules, jugó una final por subir a Segunda División ante el Cádiz, pero un inoportuno resbalón suyo propició un gol de Güiza que fue determinante. ¿Cómo gestionó aquel revés a su temprana edad?

Fue un momento muy desagradable. Siempre me he considerado una persona fuerte mentalmente. En la trayectoria de un futbolista hay momentos buenos y momentos malos, pero los malos son los que marcan tu futuro. Según cómo te levantas, y cómo reaccionas a los golpes, es cómo vas marcando tu trayectoria. Cada año intento trabajar más duro, mejor que el anterior, para seguir mejorando. Ahora, llegados a este punto y habiendo confiado en el ascenso desde que firmé por el Levante, no me imagino otra cosa que no sea subir mañana.

Por aquel entonces, ya estaba estudiando la carrera. ¿Qué tal le está yendo Medicina?

Este año la he tenido que apartar un poco porque no he podido convalidar asignaturas en València. Todavía pertenezco a la Universidad Miguel Hernández. Como espero quedarme aquí varios años, intentaré gestionarlo para el año que viene, a ver si puedo continuar. Aun así, me quedan pocas materias: seis teóricas y el rotatorio. Es poco, así que espero terminarla pronto.

¿Cómo lo ha compaginado con el fútbol profesional?

Cada año que pasa, que es más exigente a nivel profesional, es un poco más complejo llevar la carrera y el fútbol a la vez. Pero intento sacar huecos, sobre todo por las tardes, y en los días libres aprovecho para hacer las prácticas. Así es como lo he ido gestionando: enviando muchos correos, hablando con los profesores y escribiendo a decanos y vicedecanos para arreglar algunos aspectos. No tengo ninguna queja. Me han intentado ayudar lo máximo que han podido, pero te exigen como a uno más. No tienes ninguna ventaja, salvo algún día de prácticas que te pueden perdonar. Con sacrificio lo he llevado bien. Es una carrera que te tiene que gustar de verdad.

¿Estudiar le ayuda en su trayectoria profesional?

Me genera un estilo de vida disciplinado y me hace estar centrado. Como deportista creo que me beneficia. Debemos tener una vida tranquila, en la que descanses bien para que puedas rendir en el campo. Estudiar medicina me ha dado un plus y, en ese sentido, también estoy orgulloso.

Una vez se retire, ¿hacia dónde dirigirá su vida? ¿Hacia el fútbol o hacia la medicina?

Realmente, me dedicaré a una u otra, pero no me he planteado por cuál me decidiré o qué hacer cuando me retire. Me encantaría terminar la carrera y poder, incluso con algún compañero, trabajar el día de mañana en el ámbito de la medicina. El fútbol es mi estilo de vida y mi pasión, así que ligado estaré. No sé de qué, si de entrenador, de director deportivo o ayudando a algún club. Pero tengo la sensación de que nunca me separaré del fútbol. Es mi vida.

¿Cuánta cuerda le queda a Álex Muñoz en el Levante?

Actualmente tengo contrato hasta 2024, pero estoy muy contento y feliz de estar aquí. Ha sido un gran año, solo falta culminarlo con el ascenso. Sería un sueño hecho realidad y espero estar en el Levante muchos años.

¿Y qué significa para usted el Levante?

Al Levante lo veo como un gran club. Es humilde, pero con un entorno muy favorable. Tanto la afición como la directiva. Los jugadores te hacen estar a gusto. Yo me siento bastante valorado y querido por la afición. Que un futbolista se sienta así, en su primer año, es muy gratificante. Es lo que me da ganas de seguir más años. De poder, ojalá, retirarme aquí. Ojalá sea así, porque estoy muy feliz en el Levante.