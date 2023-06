Javi Calleja seguirá siendo el entrenador del Levante. Esa es la apuesta de Felipe Miñambres tras la reunión que han mantenido ambos en el Ciutat de València durante más de dos horas. El técnico madrileño se ve con fuerzas para seguir a pesar del batacazo y ha confirmado que mantiene el visto bueno del director deportivo, según informa la Cadena COPE.

De este modo el club granota no ejecutaría la cláusula de escape por un bajo coste para rescindir el contrato del entrenador y cumpliría el segundo año que firmó en el pasado mes de octubre. El ex de Villarreal y Alavés llegó a tener al equipo en puestos ascenso directo pero una mala recta final de liga regular y un planteamiento conservador de la final del play off que fue castigado con el gol de penalti de Villalibre en el minuto 129 frustraron el objetivo. Calleja fue el principal señalado por la afición en la encuesta de SUPER.

Ahora viene un verano movido en Orriols, donde ya urge vender antes del 30 de junio y toca aligerar la masa salarial de cara a la temporada 2023/24. De momento será con los mismos director deportivo y entrenador que intentaron sin éxito el ascenso en el curso recién concluido.