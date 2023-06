Vicente Boluda ha hablado en una entrevista para Radio Marca sobre la hoja de ruta de la inversión que prepara junto a José Dánvila para el Levante UD. El empresario aseguró que los quince millones son sólo el principio y dejó claro que los responsables actuales no gestionarán ese dinero.

En este tiempo se ha informado y ve necesario un reset: "Como me lo han explicado, la situación del Levante es para volver a empezar". Confirma su apoyo económico a José Dánvila pero no se involucrará personalmente en la gestión: "No tengo tiempo para más". Sobre el proyecto, se limita a "pagar deudas, fichar y subir".

Boluda lamenta esa vuelta a empezar de la que habla pero traslada su confianza al actual consejero: "Confío en Dánvila, es el único que habla de poner dinero. ¿Qué hacemos si no?". Además, aseguró que el club necesita una inversión mayor: "Quince millones es sólo el primer plato, luego habrá que poner más". Eso sí, dejó muy claro que antes quiere el relevo al frente del club: "No quiero hablar de los responsables. Los responsables actuales no gestionarán mi dinero. Si han hecho un agujero de cuarenta millones, ¿cómo van a gestionar nuestro dinero?".

Todavía más claro fue su mensaje a Quico Catalán: "La inyección no va a llegar hasta que haya un cambio de presidente. ¿Cómo puede ser que haya un agujero de 40 millones, yo ponga dinero y cobre el mismo presidente?". Por eso considera que "es el momento de otra gente si ponen otros el dinero". Por último, explicó que la hoja de ruta debería pasar por la austeridad: "Sería recortar gastos, muchos gastos. Gestionar el club. Si hay que traer a jugadores cedidos hasta que sea mejor la situación, pues habrá que hacerlo".