El Levante, pese a contar con menos recursos que la temporada pasada, se sumergirá en la campaña 23/24 con el mismo objetivo con el que arrancó la anterior: subir a Primera División. A pesar de que el equipo, debido a la delicada situación económica, sufrirá pérdidas importantes, Felipe Miñambres dedica sus horas de trabajo en armar una plantilla competitiva, sin grietas en su confección y que dé garantías para estar en la parte alta de la clasificación. Que, independientemente de las bajas, pueda estar en la pomada de candidatos para subir a la élite del fútbol español.

Sin embargo, Javi Calleja, que cuenta los días para quitarse la espina tras perder el ascenso en el último suspiro, arrancando la temporada desde el principio, está pendiente de cada uno de los movimientos que se realizan en las oficinas del Ciutat de València, aunque también levanta el teléfono para reclutar tripulantes en su proyecto. Tal y como pudo saber Superdeporte, el técnico madrileño suspira por los servicios de Santi Cazorla, libre después de finalizar su etapa en el Al-Sadd y que se encuentra en la lista de deseos del entrenador.

Javi Calleja y Santi Cazorla coincidieron en el Villarreal desde 2018 hasta 2020 y el entrenador quiere volver a contar con sus servicios para ascender con el Levante a Primera División

Según averiguó SUPER, el club, a día de hoy, no ha realizado ningún movimiento por el asturiano, pero Calleja está muy pendiente de la figura del nacido en Llanera, quien es consciente de que el preparador que tuvo en su última etapa en el Villarreal valora positivamente su incorporación tras haber entablado varias conversaciones en las últimas semanas. El medio conoce el proyecto, sabe la postura y el deseo del entrenador levantinista y es consciente de que en València, ciudad de la que ya fue habitante durante su último periplo en La Cerámica, tendría acomodo familiar y, además, le brindaría la posibilidad de conseguir un hito deportivo que no posee en su laureada carrera deportiva: un ascenso a Primera División. Sin embargo, el Levante no es su única opción, ya que el Oviedo, tal y como apuntó ‘La Nueva España’, también tiene al asturiano en su agenda.

Después de los fichajes de Óscar Clemente, Oriol Rey y Dela, y de activar la renovación de Giorgi Kochorashvili, Javi Calleja anhela la incorporación de Cazorla a la espera de que el Levante mueva ficha. Entre los dos existe una fuerte relación de amistad labrada en los años que coincidieron en el Villarreal. De hecho, el entrenador levantinista recuperó la mejor versión del asturiano después de varios años donde las lesiones supusieron un obstáculo para desprender su talento futbolístico.

Su pico de forma, con Calleja en el banquillo, lo alcanzó jugando de interior y en una temporada 19/20 donde marcó once goles y repartió diez asistencias. Tan elevado fue su rendimiento, que tuvo serias papeletas para ser convocado con España para la Eurocopa de 2020. No obstante, la detención de la actividad deportiva por el coronavirus, y su decisión de dejar el Villarreal para marcharse a Catar, frenaron una llamada que hubiera supuesto la guinda tras su regreso con la absoluta el 17 de mayo de 2019. Pese a ello, a sus 38 años, el fútbol le ofrece la posibilidad de volver a competir a una alta exigencia futbolística de la mano de Calleja, técnico que conoce personal y profesionalmente y que suspira, con el Levante como punto de conexión, por volver a tenerlo en sus filas.