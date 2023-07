Vicente Iborra ha confirmado en sus redes sociales que no podrá ser jugador del Levante UD en la temporada 2023/24. El mecanismo de control económico de LaLiga impide que se baje el sueldo a una cifra asumible para la entidad granota y, pese a los esfuerzos de ambas partes, están obligadas a separar sus caminos. "No queda otra que cumplir las normas", asume en su carta de despedida el de Montcada.

El centrocampista reconoce que ha sido "un honor y un orgullo" volver a vestir la camiseta del Levante y se siente en deuda con la afición. "Mi deseo es que consigamos juntos esas alegrías que esta temporada no hemos podido", reconoce abiertamente". Desde Grecia, donde firmará un año con el Olympiacos con el deseo de volver a Orriols el año que viene, seguirá apoyando: "Seré uno más allá donde esté, sufriendo, pero sabiendo que tras mi club hay una afición más viva que nunca, fiel y leal".

La carta completa de Vicente Iborra

Ha sido un honor y un orgullo volver a reencontrarnos y poder sentir lo que he sentido cada vez que he vestido nuestra camiseta, la cual he tratado siempre de defender con el máximo respeto y responsabilidad.

Agradecer al club por haber intentado todo para hacerlo posible, pero no queda otra que cumplir las normas.

Me siento en deuda con vosotros, granotas, mi deseo es que consigamos juntos esas alegrías que esta temporada no hemos podido.

Seré uno más allá donde esté, sufriendo, pero sabiendo que do tras mi club hay una afición más viva que nunca, fiel y leal.

Me habéis demostrado mucho y como siempre he dicho, nunca podré hacer lo suficiente para devolveros

tanto.

Quiero agradecer a cada trabajador, compañeros y cuerpos técnicos por haber aguantado mis exigencias en el día a día, sé que no he sido fácil, pero siempre he tratado de hacerlo por un bien común.

¡GRACIAS!

Levante UD