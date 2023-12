Los resultados mandan en el fútbol. Javi Calleja lo sabe de primera mano, al igual que es consciente de que un triunfo elimina todos los males. Sin embargo, el técnico afronta el encuentro sin alterar su rutina pese a su trascendencia, aunque la ilusión y las ganas sigan estando presentes. «El partido lo afronto como cada semana. Con la misma ilusión, la misma alegría y sin pensar lo que pueda pasar. Hay que pensar en seguir adelante. Todos sabemos cómo va esto», aseguró el entrenador granota en rueda de prensa.

La mentalidad no solamente del cuerpo técnico, sino también del club, es la de unir fuerzas de cara a un partido que debe marcar un antes y un después en la temporada. Todos están en el mismo barco y nadie piensa en un escenario donde la victoria no esté presente. «Felipe si ha tenido que aportar algo a nivel táctico para mejorar el equipo también me lo ha dicho y esta semana, idéntico. No pensamos en otra cosa. No se habla de: 'Uf, para ti Javi, qué complicada que está la situación, que te juegas la cabeza'. No, hablamos diariamente esta semana de cómo ganar», comentó Javi Calleja en su intervención.

No obstante, el técnico fue cuestionado sobre las declaraciones que concedió esta semana Felipe Miñambres en la Cadena COPE, en la que no lo ratificó en el cargo. «He escuchado lo que dijo Felipe y yo creo que a los periodistas os gusta el morbo. Dijo muchísimas cosas. Dejó caer también que hay que ganar, es lo que tenemos que hacer. Está claro que todos conocemos cómo va el fútbol, si no hace falta nadie que nos lo diga», admitió.