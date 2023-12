El Levante UD, que tiene que devolver parte de los préstamos poco a poco en el futuro más cercano, no puede hacer frente con el proyecto de José Danvila a esta devolución por culpa de la desastrosa situación económica que tiene el club del Ciutat en estos momentos. Como ha adelantado Sin Tregua, y ha podido confirmar Superdeporte, Danvila, que pretendía no tener que llegar a una ampliación de capital, se ha encontrado con este problema, ya que Gedesco se ha negado a aceptar la refinanciación de la deuda. En ese escenario, el ‘acuerdo’ entre Fundación y Danvila no se podría llevar a cabo con las mismas condiciones y se abre un nuevo horizonte, igual de preocupante que hasta ahora.