Felipe ya tiene elegido quién le gustaría como entrenador la próxima temporada

Felipe Miñambres se hará cargo del banquillo granota por segunda vez y redebutará frente al Oviedo. El director deportivo y técnico respondió a cuestiones sobre el ya cesado Javi Calleja: “Él me dijo lo mismo que había puesto en su carta que lo entendía pero que le había sorprendido. Cuando se toma una decisión para unos será tarde, para otros pronto, cada uno tendrá su opinión”.

Los resultados mandan y no lograr suficientes puntos como para colarse entre los puestos de playoff fue el motivo principal para prescindir de los servicios del anterior inquilino del banquillo. “Llevamos una racha de cuatro o cinco partidos sin ganar y hay momentos en los que las sensaciones te dan para continuar, pero después del partido de Ferrol se piensa que la situación es para tomar una decisión”, aseguró Felipe.

El futuro banquillo granota

El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, aseguró este jueves que ya tiene decidido quién le gustaría que fuera el entrenador del equipo valenciano en la temporada 2024-25 y que el escogido le encaja tanto en Primera como en Segunda división. "Tengo pensando quién es", anunció Felipe en la rueda de prensa convocada este jueves para valorar la destitución de Javi Calleja, el pasado 19 de febrero, y argumentar la decisión de que él sea el entrenador hasta final de curso.

Preguntado por si el entrenador que tiene decidido le valdría tanto en Primera como en Segunda, Miñambres respondió afirmativamente y explicó que la planificación deportiva del curso 2024-25 ya está "encaminada".

Además, Miñambres recalcó que seguirá en el club pase lo que pase hasta junio. "No estoy ante mi última bala, al revés. Seguiré en el Levante. Que yo sé lo que soy en el futuro, o lo que seré, lo tengo muy claro. Aunque se consiga el mayor de los éxitos sé lo que voy a ser la temporada que viene", explicó.

El director deportivo del Levante también aseguró que pese a que asume la responsabilidad que le toca como técnico ha perdido calidad de vida. "Ahora duermo muchísimo menos, me despierto muy pronto y ya no me duermo porque la cabeza empieza a pensar cosas. Ahora me duele la cabeza que nunca me ha dolido. Ahora tengo que dormir siesta pero es lo que toca ahora", resumió.

Así fue la rueda de prensa de Felipe Miñambres: