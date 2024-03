Miñambres no se casa con nadie

La puesta en escena de Miñambres en el banquillo del Levante no dejó indiferente a nadie. Su primer once en su vuelta al área técnica granota contó con novedades y aspectos destacables, tanto en los elegidos para salir desde el inicio como los que partieron procedentes del banquillo. Sin embargo, el director deportivo demostró que no se casará con nadie.

El ex del Celta hizo variaciones en comparación a los elegidos por Javi Calleja en A Malata, con la presencia de Buba Sangare y Roger Brugué como principales innovaciones en esta nueva etapa en Orriols, además de la alternativa de Fabrício como titular por primera vez que se lesionó el pasado 20 de diciembre contra el Real Zaragoza.

Pese a ello, la banqueta contó con tres futbolistas que, sobre el papel y según los últimos partidos, son importantes en el Levante: Ander Capa y, sobre todo, Dani Gómez y Pablo Martínez. El último, el más sorprendente por ser un centrocampista que lo ha jugado prácticamente todo desde que se recuperó de su rotura de ligamento cruzado en el mes de septiembre. No obstante, el ‘10’ entró en el descanso por Oriol Rey, otro indiscutible, cambiado por decisión técnica. Prueba de que a Felipe no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones.