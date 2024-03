Tres puntos urgentes en El Plantío

La Segunda División ni se detiene ni permite tener tiempo para reflexionar. Y menos, cuando tres días después de desaprovechar la oportunidad de recortar distancias con los puestos de promoción de ascenso a la élite del fútbol español, has de afrontar un encuentro trascendental para aspirar al playoff que permite luchar por un puesto en Primera División. Las jornadas pasan y al Levante se le acaba el tiempo. No solo de regresar al lugar que, por el potencial y la calidad de su plantilla, le corresponde, sino de luchar por un sueño que está cada vez más caro. El Burgos, situado en la sexta plaza, es el próximo rival a batir en un partido que marcará el techo de un equipo que, inmerso en un contexto de irregularidad donde no llegan los resultados, pero también de confianza, busca dar definitivamente un salto.

El conjunto de Felipe Miñambres se desplaza a El Plantío consciente de la oportunidad perdida ante el Andorra. El empate, correspondiente al partido aplazado por la tragedia en el barrio de Campanar, dejó frío a un levantinismo frustrado y que sigue dudando de si su Levante remontará el vuelo, ya que los puestos de promoción de ascenso se encuentran a cinco puntos. Una distancia, no obstante, salvable, pero que obliga a reaccionar cuanto antes e independientemente del rival. Esa, precisamente, la mentalidad con la que debe ir el Levante al estadio del Burgos. Pese a ello, no es un escenario nada sencillo.

El combinado dirigido por Jon Pérez Bolo posee el cartel de mejor local de la categoría de plata del fútbol español. No solo desconoce lo que es perder en su territorio, sino que registra unas estadísticas que lo han catapultado a puestos de privilegio gracias a su fortaleza local: once victorias, cuatro empates y solo siete goles en contra. Además, lleva cinco encuentro consecutivos ganando en El Plantío. Motivos más que suficientes por los que el Burgos no renuncia a pelear por un puesto en la élite del fútbol español.

Sin embargo, el Levante tampoco quiere descolgarse de lo que es tanto una ilusión como una obligación. Sin Postigo, Algobia ni Buba Sangare por lesión, el cuadro de Felipe Miñambres quiere, además de asaltar El Plantío, poner fin a su negativa dinámica a domicilio: solo tres victorias (Cartagonova, Santo Domingo y Carlos Belmonte) tras 30 jornadas, la última el 6 de octubre ante el Albacete. Los tres puntos son obligatorios si el Levante quiere mantener viva la llama del ascenso.