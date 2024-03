De las Juntas más tensas de la historia

El levantinismo vive excitado después del apoteósico triunfo contra el Elche, pero, más allá de lo deportivo, el apartado económico sigue siendo un asunto de Gobierno en el Ciutat de València. El futuro del Levante, independientemente de los pasos que se han ido dando, es incierto. Sobre todo, después de que la celebración de la Junta de Accionistas se haya dilatado en el tiempo. No obstante, hoy es el día en el que los accionistas sabrán cuál es el estado de salud de un club azotado por unas últimas temporadas en la que Quico Catalán descuidó las arcas de Orriols, hasta el punto de que la deuda que soporta la entidad supera los 100 millones de euros. Prescindir de la venta de futbolistas y mantener la misma estructura de Primera en Segunda fueron decisiones trascendentales para que el Levante esté sumergido en un déficit financiero insoportable. Ahora es momento de que el levantinismo no solo sepa la situación, sino también hacia dónde navega una entidad que necesita la mejor versión de cada uno de sus integrantes.

El Complejo Deportivo Cultural de la Petxina será el escenario en el que José Danvila llevará a cabo la Junta General de Accionistas, en medio de un ambiente de crispación en la grada que ha sido transmitido en los últimos partidos. “Directiva dimisión”, entonó Levante Fans a lo largo de los últimos dos partidos en el 19:09. Además, distintos sectores de la grada sacaron pancartas en contra del Consejo de Administración. El proceso de venta, la entrada de Danvila como gestor del club y su conversión a máximo accionista del Levante son motivos por los que el levantinismo siente que no está representado, más allá de tratarse de un consejero que formó parte del último Consejo de Administración de Quico Catalán.

Argumentar el plan

Sin embargo, el encuentro entre Danvila y los accionistas que asistan a la Junta será el momento para que el empresario argumente su plan, mande un mensaje de tranquilidad a la afición y dar a entender que el Levante está protegido bajo su supervisión.

Por otra parte, la Junta General de Accionistas será la cita en la que se aprobará al consejero dominical y los otros dos consejos que le proponen a Danvila como consenso. Según informó ‘Sin Tregua’ el pasado miércoles, la lista está formada por Alberto Martínez Estors, ex director de Administración, Finanzas y Gestión de Broseta Abogados, Enrique Vázquez Alcover, socio director del Departamento de Fiscal de Broseta Abogados, Pedro Lizondo Siguero, experto en refinanciación de grandes deudas y actual asesor económico de la Delegación de Peñas, Diego Simón Marcos, arquitecto técnico y tasador hipotecario del Banco de España, Miguel Ángel Félix i Mateu, ex director regional de Barklays Bank y miembro de Levante Unidos, y Xavier Rius i Torres, fundador de la Penya Totil y ex diputado de Cultura de la provincia de Valencia.

