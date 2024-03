Kochorashvili, tras hacer historia con Georgia, busca su siguiente sueño: "Ahora lo más importante es ascender con el Levante"

Giorgi Kochorashvili llegó esta mañana al aeropuerto de Manises y no pudo ocultar su felicidad por hacer historias con su país. Georgia, por primera vez en sus años de vida, estará presente en una Eurocopa y la aportación del centrocampista ha sido clave para cumplir el sueño de millones de georgianos. Es, sin duda, uno de los mejores momentos de una carrera que está en fase de explosión. “Hemos escrito una historia con Georgia y es lo más importante para nosotros, representar a nuestro país. Ahora a concentrarnos en lo que tenemos que hacer hoy y a disfrutar de esa alegría pero ya enfocado en los partidos del Levante que es lo más importante”, aseguró Giorgi Kochorashvili en su llegada a Valencia en declaraciones a SUPERDEPORTE.

Después de disputar 87 minutos contra Luxemburgo, y jugar 120 en el trascendental enfrentamiento contra Grecia, el centrocampista se armó de valor para lanzar, bajo la atenta mirada de una nación que sufrió como nunca, el primer penalti de la tanda. No solo lo transformó, sino que lo colocó en la escuadra. Sus nervios de acero permitieron trazar el camino de un suceso histórico para Georgia. “Lo más importante es que en el partido me sentí muy bien físicamente, pero ahora estoy cansado del viaje pero ahora me toca ir a Buñol ya para recuperarme bien y empezar a entrenar con el equipo", dijo el canterano del Levante a este periódico.

Cumplido su sueño de representar a Georgia en la Eurocopa de Alemania 2024, Giorgi tiene aún un sueño por cumplir: ascender con el Levante a Primera División. Hasta que su país le reclute otra vez para defender al cuadro nacional, el canterano luchará con uñas y dientes para enfundarse la elástica de su equipo en Primera División la temporada que viene. A seis del ascenso directo, y a tres de los puestos de promoción, el conjunto de Felipe Miñambres está a tiempo de todo. "Al final ahora lo más importante es ascender con el Levante y devolver donde se merece estar ese escudo y ahora toca hacer todo para el Levante", finalizó el ‘6’.