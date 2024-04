El Levante quiere volver a ganar al Real Madrid para seguir tercero

El Levante Femenino recibe este sábado (12 horas) al Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Buñol en un partido para el que se han agotado las entradas y en el que las levantinistas quieren volver a ganar a las madridistas como ya hicieron como visitantes en la primera vuelta de la Liga F (1-2).

El equipo azulgrana quiere seguir tercero en una clasificación en la que le persiguen de cerca el Madrid CFF, el Atlético de Madrid y el Athletic Club con uno, dos y tres puntos de diferencia, respectivamente, y para ello tendrá que ganar al conjunto del Santiago Bernabéu, que es segundo con once puntos más que las locales.

Las levantinistas no recuperan a ninguna futbolista y la guardameta sueca Emma Holmgren y las futbolistas Alharilla Casado y Ángela Sosa no estarán disponibles para un choque que, según el técnico José Luis Sánchez Vera, será muy complicado ante un equipo que cree marca la diferencia junto con el Barcelona.

Además, el entrenador del Levante aseguró que ni les molesta ni les desvía que esta semana haya salido el posible fichaje de Alba Redondo por el Real Madrid.

"Cada uno puede escribir y poner lo que quiera. Hoy hemos entrenado y ni he caído en decirle algo a Alba, no es algo que esté en el día a día. No tengo palabra de Alba, y nos une una estrecha relación, que se vaya al Real Madrid. Hace dos días también leía que se iba al Barcelona. Uno acertará seguro. No me molesta para nada", zanjó Sánchez Vera, que sí ha contado que no seguirá en el club azulgrana.

El once del Levante Femenino podría ser: Tarazona; Antonia Silva, María Méndez, Nuria Mendoza, Paula Tomás; Paula Fernández, Leire Baños, Natasa Andonova; Alba Redondo, Gabi Nunes y Érika González.