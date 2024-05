«Ahora que ves que queda menos quiero vivir el día a día»

La sonrisa que mostró Andrés Fernández para celebrar su renovación de contrato ante los medios de comunicación estuvo más que justificada. El ‘13’ amplió su vinculación con el Levante hasta un año más tras ganárselo a pulso sobre el campo y erigirse como una pieza clave en la plantilla, por lo que continuar en el Ciutat le produce al portero una felicidad tan grande como, incluso, inesperada. Una vez selló el acuerdo sobre el que aterrizó en el club en agosto de 2023, Andrés Fernández pensó que su viaje correspondería a lo firmado en su momento. Sin embargo, su rendimiento bajo palos le ha permitido, con la alegría que le supone, comprar otro billete para seguir en el Levante. «Tengo la grandísima suerte de jugar un año más. A mi edad, cada año lo celebro como si hubiese subido de la cantera. Estoy agradecido por hacerlo en un club como este, que me parece la leche. Llegué con el pensamiento de que podría ser mi última temporada», dijo en rueda de prensa.

Andrés Fernández ha pasado por muchos clubes a lo largo de sus más de 15 años de trayectoria bajo palos, pero el Levante le transmite unas emociones que le han impulsado a no dudar ni un instante a la hora de extender su contrato en clave azulgrana. Sus 37 años son lo de menos según los datos que atesora en la portería: ha puesto en cerrojo en su puesto en 16 de los 32 encuentros en los que se ha enfundado los guantes y ha realizado un total 90 paradas, situándose en el top-10 guardametas de la categoría que más ataja. Ambos factores han sido claves para ejecutar una renovación satisfactoria para todos, a pesar de que hubieron equipos que fueron buscando sus intereses. «El Levante me transmitió hace tiempo que estuviera tranquilo. En las últimas semanas llamó algún club y no sé si eso ha acelerado la decisión. Hasta el 31 de mayo no quería saber nada de ningún otro club. Estoy muy centrado en el Levante y me encuentro bien aquí», comentó.

A pesar de llevar solo un año en el Levante, Andrés Fernández es uno de los pesos pesados dentro del vestuario. Con esa mentalidad aterrizó hace un año: queriendo ayudar y aportando valor. «Desde el primer día quería aportar valor dentro y fuera del campo. Va a seguir siendo así, ayudando a mis compañeros en todo lo posible y con gente que siente mucho al club. El Levante es un gran club. Todo el mundo quiere ser una familia. Hay un sentimiento de hermandad y eso no lo ves en todos los clubes. Eso te hace estar como en casa y se agradece mucho cuando uno viene de fuera». Ahora, el meta, sin saber la cuerda que le queda bajo palos, quiere vivir día a día. «Intento vivir el día a día, disfrutar los momentos que tengo. Ahora que ves que queda menos lo asimilo así». Por ello, y pese a la dificultad, quiere apurar las opciones del Levante de entrar en playoff, independientemente de la probabilidad. «Las valoraciones tocarán hacerlas después. Hay partidos en juego, el domingo hay otro y tenemos aún algunas opciones. Por el club y esta camiseta, tenemos que salir a ganar», finalizó.