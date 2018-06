Oficial: El Levante UD anuncia su campaña de abonos 18/19

El Levante UD vuelve a apostar por su afición una temporada más y lanza una campaña muy competitiva, en la que los aficionados que saquen su abono para la temporada 18-19, y asistan a los 19 partidos de Liga que se disputen en el Ciutat de València, tendrán su ABONO GRATIS en la 19-20 en el caso de que se consiga la permanencia.

9.261 aficionados tendrán su abono gratis por haber asistido a todos los partidos disputados en el Ciutat. Si en la temporada 18-19 el Levante UD logra la permanencia en Primera División, todos los abonados que asistan a los 19 partidos de liga en el estadio Ciutat de València, tendrán el ABONO GRATIS en la 19/20. Los precios para las renovaciones son los mismos que las altas nuevas de la temporada pasada.

El club sigue apostando por el Abono Infantil Gratuito para hijos o nietos de abonados de la 18-19. Si el abono infantil no es utilizado como mínimo en 15 partidos de Liga durante la 18-19, no se podrá beneficiar de la promoción de Abono Infantil Gratuito en la temporada 19-20. Mantienen el Abono Juvenil con precios reducidos, el mismo precio que el del Abono Infantil de pago. Además, los usuarios de la APP Granota Fan Club dispondrán del Abono Digital para acceder al estadio desde la aplicación sin necesidad del abono físico.



Precios

Los abonados de la temporada 17-18, que hayan presenciado los 19 partidos de la Liga en el Ciutat de València, tienen el ABONO GRATIS para la campaña 18-19, excepto PALCO VIP Y PALCO EXECUTIVE. La promoción sólo es válida para el mismo tipo de localidad de la temporada 17-18. No se admitirán cambios de zona aun pagando la diferencia. Sólo se admitirán cambios a zonas cuyo importe sea inferior. A los abonados de la temporada 17-18, que no hayan presenciado la totalidad de los partidos de Liga y que por lo tanto no puedan beneficiarse de la promoción anterior, se les mantiene los mismos precios de alta nueva de la campaña anterior.



Los precios para nuevas altas para la temporada 18-19 son los siguientes:

El abono incluye todos los partidos de Liga y de Copa del Rey que se disputen en el estadio Ciutat de València, así como a los partidos del Levante UD Femenino y todos los encuentros que disputen los equipos de las Categorías Inferiores en la Ciudad Deportiva.



INCIDENCIAS CON LA ASISTENCIA AL CIUTAT DE VALENCIA

En relación con los beneficios que el club concede por la asistencia a todos los partidos, el club publicará en https://abonos.levanteud.com/mi_abono, en un máximo de 72 horas después de la finalización del partido disputado en el Ciutat de València, el control de asistencia, pudiendo así el abonado verificar la asistencia o ausencia a dicho partido. El plazo para que el abonado pueda realizar cualquier reclamación que considerara pertinente en orden a eventuales incidencias que pudieran surgir con motivo de la asistencia a los partidos, será de DIEZ días naturales desde su celebración, de tal manera que, transcurrido dicho plazo, no será atendida ninguna reclamación. La presentación de la reclamación por el abonado en el indicado plazo no implica que la misma tenga que ser necesariamente atendida por el club, pues dicha decisión se la reserva el Levante UD SAD, en función de las circunstancias de la incidencia acontecida.

ABONO INFANTIL GRATUITO

Por la compra/renovación de un abono de adulto, se tendrá la posibilidad de adquirir tantos abonos infantiles gratuitos como niños en ascendencia familiar haya en la familia (de padres a hijos y de abuelos a nietos). Para la adquisición será imprescindible presentar el libro de familia. Como en temporadas anteriores, este abono tendrá una puerta de acceso diferenciada por cada zona del campo. En el caso de que un adulto utilice este pase será retirado en el mismo acceso y denegada la entrada al estadio. Importante: Si el abono infantil no es utilizado como mínimo en 15 partidos de Liga durante la temporada 2018-2019, no se podrá beneficiar de la promoción de Abono

Infantil Gratuito en la temporada 2019-2020. Se podrán beneficiar de esta promoción todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2013.



ABONO JUVENIL

Esta campaña se mantiene el ABONO JUVENIL. Se podrán beneficiar de este descuento todos los nacidos entre el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre del 2003. Consultar precio en las tablas superiores. Imprescindible presentar DNI en vigor.

FINANCIACIÓN

El abono se podrá financiar entre tres y nueve meses con CAIXA POPULAR. La gestión para financiar el abono con CAIXA POPULAR solo se podrá realizar en los puntos de renovación en el estadio Ciutat de València. *Oferta financiera de CAIXA POPULAR y sujeta a su autorización.

Ejemplo1:

abono de 300 € a 9 meses. TIN 0% TAE 10,32%. 4% comisión de apertura a pagar en la primera cuota. Primera cuota 45,33 € (33,33 € cuota + 12 € comisión de apertura), resto de cuotas: 33,33 €, última cuota 33,36 €. Total adeudado 312 €.

Ejemplo2:

abono de 300 € a 6 meses. TIN 0% TAE 11,05%. 3% comisión de apertura a pagar en la primera cuota. Primera cuota 59 € (50 € cuota + 9 € comisión de apertura), resto de cuotas: 50 €, última cuota 50 €. Total adeudado 309 €.

Ejemplo3:

abono de 300 € a 3 meses. TIN 0% TAE 12,91%. 2% comisión de apertura a pagar en la primera cuota. Primera cuota 106 € (100 € cuota + 6 € comisión de apertura), resto de cuotas: 100 €, última cuota 100 €. Total adeudado 306 €. La documentación a aportar: Documento identificativo en vigor, justificante bancario (debe ser titular de la cuenta) e IRPF (autónomos), nómina o justificante de la pensión.



ACCIONISTAS

Los accionistas del Levante UD continuarán disfrutando de un precio especial en los abonos. Recordamos que para poder adquirir el pase a precio de accionista habrá que ser titular de al menos dos acciones.



GRANOTA FAN CLUB

Los miembros del Granota Fan Club podrán renovar su abono a través de la aplicación. Para ello, recibirán un mensaje en el que se les indicará todo el procedimiento (sólo renovación sin financiación) Descárgate la aplicación para disfrutar de sus numerosas ventajas.



RENOVACIÓN ONLINE

Los abonados que así lo deseen también podrán renovar su abono a través de esta misma página (ólo renovación sin financiación). La renovación online podrá realizarse hasta el 5 de julio a las 23:59 horas.



FECHAS DE VENTA DE ABONOS

Del 14 de junio al 7 de julio: Renovaciones y nuevas altas. Durante este periodo se mantendrán las localidades de todos los abonados de la temporada 17-18.

Durante los días 9 y 10 de julio: Los abonados de la temporada 18-19 podrán cambiar la localidad.

A partir del 11 de julio: Se habrán liberado los asientos de los abonados de la 17-18 que no hayan adquirido su localidad hasta ese momento. Se podrán seguir realizando renovaciones y nuevas altas.



HORARIOS

Los abonos estarán a la venta en el palco VIP del estadio Ciutat de València (acceso por puerta de oficinas), desde el jueves 14 de junio hasta el sábado 7 de julio, en el siguiente horario:

De lunes a viernes de 9 a 20 h

Sábados de 10 a 14 h