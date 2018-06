Claudia Zornoza: "Necesitaba algo que me ilusionara de verdad"

Claudia Zornoza: "Necesitaba algo que me ilusionara de verdad" I. HERNÁNDEZ

El Levante ha realizado este miércoles la primera presentación de una jugadora de la sección femenina. Claudia Zornoza, que proviene de la Real Sociedad, ha sido la pionera. La jugadora de 27 años es el cuarto refuerzo del conjunto de Kino García tras las incorporaciones de Ruth García, Ona Batlle e Ivana Andrés.

El presidente del Levante, Quico Catalán ha dado la bienvenida a la nueva jugadora granota y ha enfatizado el ambicioso proyecto que se sigue confeccionando para la próxima temporada. "Cariño, respeto a nuestra sección femenina. Demuestra nuestra implicación máxima por el equipo del Levante Femenino. Agradezco a Claudia que haya aceptado nuestra propuesta. Ha estado en los mejores clubes históricos de la Liga Iberdrola. Sabemo de tu ilusión y las ganas que tienes por jugar en el Levante. Este club ha sido pionero en el fútbol femenino nacional. Este Levante debe volver a competir al máximo nivel y ser una sección laureada. Es un proyecto a varios años", ha afirmado.

El mandatario levantinista ha aseguro que el equipo quiere volver a ser un club puntero en la Liga Iberdrola. "Queremos volver a ser competitivos e intentar estar en el mejor lugar posible. Aquel Levante marcó una época. Solo nos faltó ganar algo en Europa. Llegar a ese nivel es difícil. La competencia ahora es mayor", ha indicado.

Claudia Zornoza por su parte se ha mostrado contenta por haber llegado a Orriols. "Gracias al Levante por apostar por mí y por permitirme llegar a este proyecto. Estoy contenta de seguir aprendiendo y espero aportar el máximo. Agradezco el esfuerzo el club y ojalá podamos disfrutar de todo esto", ha señalado.

La jugadora madrileña ha explicado los motivos de haber elegido al Levante. "Ha sido un año duro en la Real Sociedad aunque se llegó a la Copa de la Reina. Necesitaba algo me que me ilusionara de verdad. Tenía ofertas de fuera pero creo que he tomado la mejor decisión", ha apuntado.

Claudia ha asegurado conocer a la excapitana del Valencia, Ivana Andrés. "Conozco a Ivana y he obtenido buenas referencias del club", ha concluido.