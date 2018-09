Lo mejor de la entrevista de Morales en Sin Tregua

Morales, que fiel a su estilo no tuvo pelos en la lengua, fue el gran protagonista del programa Sin Tregua, de la 97.7 Radio Levante. En una extensa entrevista en clave exclusivamente granota, el Comandante pasó revista a la actualidad del club. Estas fueron sus mejores reflexiones.



El origen de su apodo

"El gesto nace en una situación difícil (enero de 2016, con el equipo en descenso). Autoproclamarme Comandante fue una manera de coger galones. En aquel momento todos teníamos que hacer un poco más" .

El hijo pródigo

"Iborra es un futbolista que nos puede ayudar en el campo y conoce bien este vestuario. Lleva el escudo por bandera allá por donde va. Defender esta camiseta y este escudo con él sería un orgullo".

La selección

"Sinceramente, prefiero jugar en Europa con el LevanteUD a debutar con la Selección. Poder vestir la camiseta del equipo que me ha dado la oportunidad de ser quien soy por Europa sería lo máximo".

Partido en Miami

"¿Jugar en EEUU? La Liga, al final, es la Liga Española. No se ha pedido para nada la opinión, primero, de la afición, ni segundo, de los futbolistas, que somos parte importante de esto. No creo que a ningún aficionado del @LevanteUD le guste que le quiten un partido así. Si a un equipo pequeño le quitas un partido en casa ante un grande, que es donde puedes ganarle... Es como jugar dos veces fuera contra ellos".

Renovación

"Me ha visto la gente más fuera del Levante que yo. El año del descenso leí y escuché muchas cosas que no eran verdad. Yo nunca he querido dejar el club"