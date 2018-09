Campaña: "Los golpes en Oporto me hicieron madurar"

El centrocampista del Levante UD, José Campaña, es uno de los jugadores del inicio de curso en el conjunto de Paco López. De los mejores en el robo en toda LaLiga. Campaña ha sufrido una evolución que comenzó con una etapa dura en el Oporto. Ahora, más maduro ha logrado asumir galones y convertirse en un jugador más completo. Ante el Espanyol este domingo, el centrocampista tiene claro que hay que ir a por la victoria ante el Espanyol, un equipo que también está jugando bien en este inicio de curso.

Hablando con Paco sobre su rol en el robo. ¿Cree que la gente no es consciente de todos los balones que recupera por partido?

Ni la gente ni yo muchas veces. Es un dato que siempre pregunto. Tenemos a Juanmi y le pregunto porque era siempre como la faceta que me ha costado más. El tener ese ritmo y físico para llegar a robar más balones es una cosa por la que me he preocupado. Me alegra saber que ahí he mejorado.

¿Cuándo viene ese punto de inflexión en esa faceta?

Cuando por desgracia le he dado muchas vueltas a la cabeza en mi carrera. Me dí cuenta cuando no jugaba o no tenía minutos. Cuando estaba en el Oporto y estaba allí con Lopetegui y no tenía minutos y no disfrutaba. Ahí cambié el chip y pensé que o trabajaba en mí para el día de mañana llegar bien al próximo equipo y tener esa capacidad para desarrollar mi fútbol o con ese ritmo de no jugar me iba a perder.

¿Le dio muchas vueltas a la cabeza en esa etapa?

Sí. Empecé a pensar mucho en mí. En que no jugaba y sabía que aunque entrenara muy bien no iba a jugar, porque así me sentía. Pero yo lo único que quería era entrenar al máximo. Además en cualquier posición. Porque me sentía un comodín. Cuando estaba uno tocado, Campaña ocupaba esa posición. Si era defensa jugaba de defensa y si era lateral pues lateral. Los golpes en esa etapa me hicieron madurar y pensar más en mí.

Luego llega la aventura en el Alcorcón en Segunda.

Pensé que salir a un Primera y no jugar igual iba a ser peor. Parte por Muñiz y parte porque el director deportivo muestra mucho interés. Me llaman a mí personalmente. Tomo la decisión de confiar en mí y yo sabía, porque mentalmente así me convencí a mí mismo, iba a salir un buen año. Yo le quería dar esa confianza también a Muñiz y así salió todo.

Esa decisión cambia completamente la carrera de Campaña.

Estoy muy contento de haber tomado aquella decisión y de que saliera de esa manera. Gracias a aquella etapa también pude madurar.

A raíz de eso, ¿se nota que es un jugador más completo y abarca más tiempo?

Yo soy muy crítico conmigo mismo. Hay gente cercana que te ve y me comentó que hice un muy buen partido contra el Valencia y yo no salí contento de ese partido. A pesar de no fallar muchos pases o el factor físico tenerlo, no salí contento a nivel global. Sé que hay algunos que fallé que no tengo que fallar. Soy un jugador que a pesar de fallar lo voy a intentar de todos modos y voy a aparecer.

¿Notó mucho el cambio de Segunda División a Primera en el centro del campo?

Sí. Se nota. Ya lo sufrí en su momento cuando estaba en Segunda B y debuté en Primera. Ahí todavía lo noté más lógicamente. Sí que es verdad que en Primera hay más ritmo pero también es verdad que tienes más espacios que en Segunda. En la elite tienes que pensar más rápido si quieres hacer más daño.

Este Campaña tiene galones en este equipo y en este sistema que dibuja Paco. ¿Nota esa exigencia?

Siempre he dicho que en el centro del campo o metiéndome en banda también me sentiría cómodo. Como cuando jugaba en el Crystal Palace, algo más escorado. Esas zonas de juego son en las que me encuentro cómodo y tengo esa capacidad de sentirme con confianza. Me gusta ser ofensivo y me gustaría más finalizar jugadas y tener más influencia al final.

¿Le gustaría entonces tener más participación en el tramo final?

Hay veces que sí que llego bien, pero también estoy pensando en que luego hay que volver. Esa carrera desde el área hasta atrás si pierdes el balón o no sale bien esa jugada. Hay que también ser inteligentes en esos esfuerzos. El año pasado tenía a Lerma y este curso a otro compañero también con ese rol más defensivo, Paco me da esa libertad pero también hay que medir bien.

¿Nota la plantilla que ya saben cómo juega este Levante y limitan sus virtudes?

Somos un equipo que sabe lo que tiene que hacer y que tiene las ideas claras. Sabemos a lo que jugamos y lo que queremos. Somos una piña. Tenemos mucha confianza. Cuando salimos al campo la afición sabe que vamos, que corremos, que presionamos arriba. Al final eso es lo que cuenta. Los equipos rivales también ven ese peligro en nosotros. Que con balón y sin él sabemos lo que queremos hacer y lo sabemos poner en práctica.

La plantilla, en su mayoría, es la misma que la de Segunda. El club es una familia y se nota. ¿Cómo de cómodo está aquí Campaña?

Siempre lo he hablado con gente mía cercana y del club. Es un club familiar y tenemos un vestuario que es de los mejores de LaLiga seguro. Aunque no conozca los otros. El club cuando desciende, a muchos no les importó quedarse y tomar el reto de ascender y eso es el mejor ejemplo.

Mayoral de hecho dijo que viendo las que liaban tras las victorias se animó más a venir. Un jugador importante que elige el Levante.

Son jugadores jóvenes, de selección. Que van a aportar mucho al equipo. Viendo cómo estábamos de agobiados el año pasado cada victoria era una fiesta. Creo que eso a un jugador de fuera le influye.

¿Cree que el nivel de presión es mayor? Incluso se habla de Europa.

No es presión. Somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. Paco nos ha hecho creer eso.