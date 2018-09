"Jugando así serán más los partidos que ganemos que los perdamos"

Paco López lamenta la derrota del Levante UD frente al RCD Espanyol en un partido en el que faltó "paciencia, precisión y contundencia". Esta es su rueda de prensa completa tras el encuentro.

¿Hay falta a Campaña en el gol?

No voy a entrar a valorar a los árbitros. Excepto un tramo de 20-25 minutos del primer tiempo, en el que el Espanyol te obliga a jugar en campo propio y nos han metido centros laterales con peligro, el resto del partido ha estado competido. Hemos llegado y tenido nuestras ocasiones, algunas claras, pero nos ha faltado precisión en los últimos metros, en el último pase y la finalización. El partido ha sido equilibrado, con dos equipos buscando portería rival. Hemos acabado jugando en su área. Jugando así creo que ganaremos más partidos que perderemos.

Ha apostado por un centro del campo muy ofensivo.

Sabíamos que discutir mucha la posesión no iba a ser el camino, pero con Bardhi y Campaña queríamos tenerla más porque sabíamos que a partir de ahí podrían aparecer los espacios. Bardhi ha estado muy trabajador en la fase sin balón. La idea era ganar el partido de esta forma.

¿Qué le ha faltado al equipo?

El gol ha venido de una perdida y vuelvo a decir que en el inicio del segundo tiempo, el equipo estaba mejor que el Espanyol. A veces no se sabe porqué, pero en los últimos metros nos ha faltado unas veces paciencia o precisión y en otras veces contundencia. Pero mientras la sensación sea de tratar a los rivales de tu a tu, hay menos preocupación en ese sentido.

¿Cómo está Chema?

Chema tiene un golpe y al descanso ya se ha valorado si podía seguir. Se le dormía la pierna y no podía esprintar.

¿Valoró la entrada de Vukcevic?

Con Vukcevic en el segundo tiempo hemos valorado su entrada o la de Prcic en el mediocentro, pero entendíamos que lo que nos faltaba era en los últimos metros. Por eso sacamos a Rochina, a ver si enlazábamos un último pase o un tiro desde fuera.

¿Ha sido el Espanyol muy superior?

El Espanyol fue superior 20-25 minutos en cuanto a dominio en la primera parte. Hemos estado cerca de no irnos sin puntos. Es la sensación que tengo, después del partido y analizando los 90 minutos, no creo que el rival haya sido muy muy superior.

Apuesta los partidos a marcar un gol más que el rival, pero al equipo le están penalizando los errores en los goles.

Siempre hay cosas que mejorar, esto es lo de la manta corta que o te tapas la cabeza o los pies. Nuestra idea no la vamos a cambiar y no es ir al ataque por ir, sino ser un equipo equilibrado, dinámico y vertical, lo que no significa que no queramos ser fuertes defensivamente.

¿Cómo ha visto a Mayoral en su debut?

Mayoral nos ha dado movilidad, ha estado cerca del gol, una de cabeza y un regate en el área.