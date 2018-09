El Atlético Levante pierde el triunfo en los últimos minutos

El filial granota pasó por encima del Lleida hasta el tramo final con el postrero gol de Pedro Martín. El equipo de Tevenet estaba dando un repaso al Lleida mediante la presión e intensidad que imprimían, sabedores de la imperiosa necesidad de puntos que necesitan para no merodear por la parte de abajo de la tabla. El Lleida por su parte, que no conoce la derrota, plateó un partido bronco con demasiadas faltas, algo en lo que se vio perjudicado el At. Levante ya que el árbitro no juzgo con la misma vara de medir a ambos equipos.



En la primera los locales propusieron jugar al futbol aunque la falta de acierto en los últimos pases y la concesión de demasiados corners hicieron de la primera mitad insulsa hasta que Arturo desde fuera del área abriera el marcador con un golazo desde fuera del área que entró por toda la escuadra. Sentó mucho mejor el descanso al filial que al Lleida que regresó al partido algo desubicado, cediendo terreno, llegados al minuto 60 el equipo dirigido por Gerard Albaladejo realizó dos cambios para pasar a una formación 4-4-2 y buscar el empate. Con jugadores más hechos en categorías superiores, el equipo visitante supo controlar los tiempos sin ponerse nervioso, haciendo las faltas pertinentes para que los locales no pudieran jugar el balón, molestando a su rival sabedor de que se enfrentaban a un equipo tierno, que pecaba de inocencia, mientras trataba de sacar contrataques que no eran aprovechados por Juan Delgado o centros al área donde Mongil no pudo sacar petróleo.



El cansancio hacía mella y la falta de contundencia se notó cuando el conjunto catalán sacó de portería, Tano peino el balón y gol de Pedro de cabeza, pasando el balón por encima de un dudoso Cárdenas. Al final del encuentro el Levante acabó en campo rival con un lio en el área que no aprovecharon y acabó con el portero rival Pau en observación tras chocar frente a un jugador levantinista.



RACHAS DISTINTAS



El Lleida aún no sabe lo que es perder en liga, pero atesora tres empates consecutivos, mientras que los valencianos consiguen empatar tras dos derrotas consecutivas. Los visitantes con una plantilla cuyo valor de mercado está por encima de muchos otros equipos no demostró en el campo la superioridad, sino el oficio y trabajo con innumerables faltas y aprovechando las pocas oportunidades que tienen para marcar gol. Contraste que se ve en el filial donde le falta más garra para cerrar los partidos.





At. Levante : Cárdenas, Mongil, Toni, Javier Soler, Álvar Moreno, Fran Manzanara, Joan (71´), Quintana, Juan Delgado (80´), Arturo (67`), Manu Viana.

Suplentes: Pascual (71´), Olmedo, Pepelu (67´) , Hinojosa, Iván Moreno, Raúl (80´) y Christian

Lleida: Pau Torres, Leto, César Soriano, Albistegui (71´), Tano, Trilles (60´), Cano (60´), Marc Martínez, Pedro Martín, Juanto y Joan Oriol.

Suplentes: Noel, Josemi, Dalmau, Musa, Artiles (60´), Jaime Almagro (71`) y Alpha (60´).

Arbitro: Patiño Álvarez

Goles: 1-0 Arturo, m.35; 1-1 Pedro Martín, m.87.

TA: Amonestó a los locales Quintana, Álvaro Moreno y Pepelu: y a los visitantes Juanto y Trilles