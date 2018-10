"Mayoral puede reivindicarse"

Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 de España, se enfrenta al reto de estimular a sus futbolistas para los dos últimos compromisos de su equipo frente a Albania e Islandia correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de Italia y San Marino que se disputará en junio. España, ya clasificada como líder de su grupo, apenas se juega acabar con un buen ránking que le permita tener más ventajas en el sorteo. De la Fuente afirmó en una entrevista con la Agencia EFE que sus jugadores están muy motivados y habló sobre la actualidad de algunos nombres como Borja Mayoral y Jesús Vallejo, que tendrán una oportunidad de reivindicarse ante sus clubes.

Jugadores como Vallejo, que no cuenta demasiado en el Real Madrid, o Mayoral, que no está teniendo suerte en este inicio de curso... ¿Es necesario para ellos estos partidos para que cojan confianza?

Son jugadores muy importantes. Ahora, es verdad que hay jugadores que no están teniendo muchos minutos en sus clubes. A estas alturas de temporada no es lo más importante porque todavía el futbolista no ha cogido rendimiento de competición alto. Están entrenando a un nivel de exigencia alta en sus clubes y por eso no me preocupa. Son referentes dentro del grupo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando vienen con la selección tienen un nivel muy alto. Es su manera de poder reivindicarse de cara al club. Esos aspectos juntos, tratamos de aprovecharlos. El nivel internacional es altísimo y no hay concesiones.

¿Si no juegan durante la temporada podría peligrar su presencia en Italia y San Marino?

No lo sé. Hay que valorar muchos aspectos. Cuando llegue el momento y se plantee esa situación, se valorarán quizás otros aspectos. Yo ahora quiero que sigan compitiendo y darles confianza por el respeto que se merecen por lo que han hecho con la selección. Y también por el mérito que tienen por estar en clubes tan grandes. Ahora, con el paso de las jornadas, irán adquiriendo más peso en sus clubes. Seguro que van a jugar y competir en muchos más partidos.