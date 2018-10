Tito: "Hay críticas con adjetivos malsonantes que detesto"

-¿Se arrepiente de algo de lo dicho en sus entrevistas anteriores a esta?

-Me gustaría no haber dado tantos detalles sobre las negociaciones con Jason y Toño, aunque en el caso del segundo es él quien habló antes.

-En esas entrevistas, ¿qué es lo que más le gusta de lo que se le reconoce y lo que menos de lo que se le critica?

-Me gusta que se reconozca que hay un trabajo, una estructura y un modelo. Es algo que nos propusimos al principio de la 16/17 y estamos en el camino. Lo que menos, las formas de algunas críticas, adjetivos gratuitos y malsonantes que como persona detesto.

-¿Puede concretar eso?

-He escuchado hablar muy mal de la dirección deportiva, de gravísimos errores, de jugadores que no tienen nivel para Primera...

-Lo dice por los fichajes que no están teniendo minutos, ¿no?

-Sí, y ocurrió el año pasado. Pedí que nos esperásemos al final para hacer un análisis definitivo.

-¿Se apunta en el debe que a los fichajes les cueste entrar en dinámica?

-La dirección deportiva intenta darle recursos al entrenador con perfiles concretos y los mejores a los que llega el club. Hay jugadores que aterrizan el 5 o 6 de agosto; otros el 31. Y unos tienen un crédito y otros que se lo tienen que ganar... No lo considero un debe; en todo caso puede serlo a final de temporada. Hay futbolistas que pueden no jugar en el Levante y luego se van al Leganés y destacan. No los hay buenos o malos; la cuestión es que encajen en la dinámica que propone el técnico. Algunos vienen de África, con culturas diferentes, y eso requiere un periodo de adaptación.

-Teniendo una red de ojeadores nacional que antes no existía, ¿por qué no se ha podido acceder a un perfil de jugador español o más rodado en LaLiga en vez de extranjero?

-Está resultando más sencillo salir al mercado extranjero y fichar jugadores con un perfil determinado para Primera. Hemos firmado a jugadores españoles como Coke y Aitor, más Borja Mayoral cedido. Y hemos querido firmar a otro español por el que hubo una negociación, pero no llegamos.

-Me gustaría que se explayase en explicar porqué tanto el año pasado como este queda la sensación de que se han fichado perfiles de futbolistas que antes a Muñiz y ahora a Paco López no les encajan en su sistema.

-El formato de dirección deportiva, a la hora de acometer un fichaje, es el mismo desde el año del ascenso. Para mí no da lugar a error ni a que haya mala relación. Estoy con una comunicación con Paco López como debe ser. La dirección deportiva es el departamento encargado de captar jugadores. Y luego hay un departamento que es el cuerpo técnico con el que debemos de contar. Los técnicos nos tienen que dar perfiles y sus sistemas. Paco López es uno de los mejores entrenadores que hay, ya lo pensaba antes de subirlo al primer equipo, y cada vez estoy más cargado de razón de que tenemos un grandísimo entrenador. Y a Paco López se le tienen que dar mimbres en nombres, pero sobre todo en perfiles. Hay reuniones en las que hablamos de posibles refuerzos con nombres para que los vea y él también nos señala nombres. La opinión de un técnico es la más importante, pero la decisión la toma la dirección deportiva. Igual que hay una confianza en las decisiones del técnico, ellos también deben de tenerla de retorno en que la dirección deportiva va a firmarle esos perfiles. Y en unos casos se van a acercar al cien por cien y en otros no, pero la dirección deportiva es la que toma las decisiones de los fichajes, es algo que debe quedar claro.

-¿El perfil del sustituto de Lerma ha estado totalmente consensuado?

-Dejamos muy claro, y Paco lo sabe, que perfil igual que Lerma no existe y yo en el mercado no lo conozco. Pero nosotros no buscábamos un perfil, sino encontrar jugadores para que esa posición de mediocentro esté bien cubierta. Considerábamos que con Doukouré, Campaña y Bardhi necesitábamos dos jugadores más. Prcic es un jugador a nivel sistemático correctísimo, con mucha calidad a nivel técnico, que roba por posicionamiento y hace jugar al equipo. Y Vukcevic es más físico, pero también técnico y posicional, y consideramos que su físico y buena posición en el campo hace que abarque mucho espacio. Considerando que en principio el sistema tipo de Paco es el 1-4-4-2, puede tener un doble pivote con esos cinco jugadores. Creemos que con ellos podemos competir en Primera y así se lo hacemos ver. Que sea o no sea el perfil exacto que nos pide... A mí lo que me pedía el entrenador es que no se fuera Lerma, y a mí también me hubiese gustado que no se hubiese ido.

-Lerma por cierto, reconoció aquí que el club le hizo una contraoferta.

-Ahí aún no habían llegado a la cantidad que pagaron al final. Pero el esfuerzo se habría hecho. Este equipo con Lerma es muy potente porque los centrocampistas que teníamos el año pasado eran muy importantes, pero los cinco que tenemos a día de hoy no los cambio por los de 12 o 13 equipos de Primera.

-Lo que sí que hay es una plantilla versátil que da para varios sistemas.

-Sí, y el cambio de sistema, si se debiera a que necesitamos fortalecer el centro del campo, me parecería correcto que el míster sea capaz de verlo y lo lleve a cabo. Pero me consta que no sólo lo ha hecho por eso sino por diferentes temas tácticos que le han hecho ver que había que reforzar el tronco con un 1-5-3-2. Los delanteros van a lo suyo, se pueden descolgar pero con mucho trabajo, y los extremos tienen los carriles y saben que siempre van a estar ahí los tres centrales. No sé si va a ser su sistema de aquí a final de temporada, no me meto nunca en esto, o si va a cambiar al 1-4-4-2 o al 1-4-2-3-1. Ahí tiene esa versatilidad y riqueza táctica.



-Si se mantiene el 5-3-2, ¿van a faltar centrales?

-Tenemos cuatro, pero es cierto que Coke en un sistema con tres centrales puede jugar ahí perfectamente, por lo que serían cinco para tres posiciones. La plantilla está muy compensada, y en cuanto a cantidad me resulta difícil pensar que hay que fichar en invierno, aunque los imprevistos están a la orden del día.

-¿Tan difícil es firmar un central?

„Tanto Paco como yo hemos hecho una valoración y consideramos que nuestros centrales están por encima de muchos que hemos podido acomete. No hemos visto a uno que haya mejorado a los que tenemos.

-A Mina sí lo hubiese traído.

-Posiblemente. Apareció Yerry Mina, pero en ningún momento hubo una realidad de que se pudiese hacer. Sabíamos los números que tiene Mina, que se iba al Mundial y que el Barcelona no iba a hacer absolutamente nada hasta después, como nosotros con Lerma.

-Botía, Abdennour, Gálvez... ¿con ellos tenía claro que no se mejoraba?

-No, y ahí Paco y yo hemos estado cien por cien de acuerdo.

-En la delantera, con Morales en punta, hay overbooking. Y siendo un fichaje que todos aplaudimos en su momento, ahora da la sensación de que sobra Borja Mayoral.

-Sobrar no va a sobrar ningún jugador. Con lo de Borja Mayoral, que se intenta desde hace meses, llega un momento en que consideras que no hay opciones de que salga, pero en los últimos días del mercado hay bastantes. Desde el 5 de agosto sabíamos que era Mayoral o no venía nadie porque contábamos con que Morales jugara arriba, ya que el míster lo ve y el jugador se siente delantero. Es una situación en la que parece que hay muchos jugadores, y los hay, pero prefiero tener esta riqueza en cuanto a calidad y cantidad.

-¿Ha estado preocupado con la portería por la mala racha de Oier?

-Lo pasé mal durante el partido contra el Sevilla porque como persona es un 10, pero sé que es muy buen portero, que está en su mejor momento y que cuando cometes errores y estás ahí abajo deseas que la tierra te trague. Pero él es fuerte. Yo vi cómo en el ultimo tramo de ese partido hubo ciertas paradas aplaudidas de corazón. Luego enseguida pidió disculpas y eso le honra. Más allá de ese partido no he visto problemas en la portería. Es un portero reconocido a nivel nacional, incluso por la selección.

-Postigo también acaba contrato; ¿qué va a pasar con él?

-Para mí es algo más que un central al uso, es un líder. Tengo la sensación de que tiene que seguir en este club la temporada que viene y dentro de dos; es un jugador que todo club necesita tener. La idea del Levante estando yo de director deportivo es que siga. Tenemos pendiente una sentada con sus agentes.

-¿Se va a sentar con Campaña?

-Sí, ya está hablado con su agente, queremos vincularlo más tiempo y, a no ser que venga un club grande y se lo lleve, esperamos que nos haga crecer con su presencia.

-¿Cómo ve a los fichajes que aún no han roto a jugar?

-Estoy esperanzado con que esa integración que todo jugador necesita la consigan. Me consta que están haciendo por conocer el idioma. Ellos quieren jugar y cada uno tiene una situación que hay que analizar. Dwamena es un delantero de referencia, no sólo goleador, sino con asistencias como contra el Betis y un futuro prometedor. Simon es el perfil que nos pidió Paco, rápido al espacio y con conducción de la pelota, capaz de ir por dentro y finalizar con gol, contra el Alavés ya se soltó y en Getafe no jugó por el cambio obligado de Cabaco por lesión. Vukcevic es el fichaje más caro de la historia y me parece que el Levante va a tener a un gran centrocampista, con su presencia hizo del Braga un asiduo en la Europa League y en Montenegro hay jugadores de mucho nivel y él es es uno de los más importantes. Hemos firmado a un centrocampista para años, un jugador que abarca mucho espacio, que libera al que está cerca de él, que puede estar en el doble pivote o por delante de la defensa si se juega con tres medios y que tiene muy buen pie, ya que pasa la pelota con un pase vertical que supera líneas. Es diferente por su físico y posicionalmente al resto de centrocampistas.

-Está planificando como si tuviera contrato más allá de junio, también es su faena, ¿no?

-Claro, es mi obligación, lo hago con responsabilidad e intento ser profesional.

-¿Manejaba este 'timing' de que su continuidad esté ahora mediáticamente sobre la mesa?

-Lo he escuchado que se le ha preguntado al presidente y aquí voy a decir algo que me parece fundamental para el club, que es que Quico se presente y adelante las elecciones un año, yo le felicité personalmente. Esto no va a ser hasta diciembre, así que estamos a tiempo si considera que me tiene que llamar para ofrecerme seguir o no. Es algo que yo no puedo controlar, así que no voy a desgastarme.

-¿Le sorprendió que vinculara su futuro a los resultados?

-No, porque es la realidad del fútbol. Me gustaría que tanto el presidente como el Consejo valoren el trabajo, la estructura y la implicación, que no se queden solo con el resultado. Pero eso es muy bonito decirlo. A todos nos gusta que nos valoren, pero somos más felices si se consiguen resultados. Y sobre esos resultados se toman decisiones.

-Ocurre que a veces un buen trabajo puede no estar respaldado por los resultados y viceversa.

-Claro, por eso.

-Va camino de su tercera temporada, y a estas alturas en el club ya conocen sus virtudes y defectos más allá de los resultados, ¿se siente respaldado?

-Sí, creo que sí, seguro que no por todos y que hay gente a la que seguro que no le caigo bien, aunque tengo buena relación con los consejeros y el presidente, es una relación profesional, con algunos hasta más allá. En general creo que están contentos con la dirección deportiva. Si no hubiera sido por este presidente y este Consejo no estaría aquí.

-Si sigue como director deportivo, ¿Paco López es su entrenador con independencia de los resultados?

-Hoy digo que sí, pero ya sabemos esto como funciona. Con Muñiz me pasaba lo mismo y al final los resultados te llevan por una dirección u otra. Si Paco se mete en Europa y nos lo compra el Real Madrid, ¿qué hacemos?. Es Paco el que se va, no yo quien no quiere que siga,

-¿Y su grupo de trabajo, seguiría o dependería de los resultados?

-Se hace una valoración, pero yo estoy muy contento porque al final soy el que organiza la dirección deportiva y hay una serie de personas que son de mi confianza que a lo mejor si yo no sigo también salen. Y hay otras que en este club ya estaban antes de llegar yo. Todos terminamos el 30 de junio y si no sigo hay situaciones que no voy a poder controlar. Y si sigo, sí que voy a intentar hacer un análisis para ver con quién quiero contar.

-¿Ha echado en falta a Carmelo?

-Lo echo en falta porque nos veíamos todos los días. Pero a nivel profesional, no. Continuamos teniendo una magnífica relación. Al irse me dijo que siguiera con esta fuerza. Me ha enseñado muchas cosas y le estoy agradecido, como él lo está conmigo por haber contado con él como secretario técnico. He trabajado contento con mi gente y con la incorporación de Helguera.

-Ya que le tocó arrimar el hombro, ¿cómo vivió el capítulo con Blesa?

-Con 16 años ya puedes cerrar los ojos y ver un proyecto a largo plazo con su físico, calidad técnica y personalidad hasta el primer equipo. No me he atrevido a hacerlo con nadie en este club salvo con él. Parecía que se iba a la Juventus, porque él también se quería marchar. Entonces le hice a su agente la 'envolvente'. Le dije que iba al filial ya, que me dijera qué quería y que hiciésemos un plan de carrera. A Quico se lo contamos y nos contestó que si era así al día siguiente se cerraba.

-¿El chip le cambió con el filial?

-Fue clave. Le conté que con Tevenet iba a madurar y así lo está haciendo. Después del partido contra el Teruel, que estuvo protestando con el capitán de ellos, le dije que no lo quería ver más en peleas.

-Luego lo expulsaron en el Derbi estando en el banquillo, se calentó...

-Le dije que quería que se dedicase sólo a jugar. Que cuando tenga una conversación con un rival sea cariñosa. Que se fijase en Iniesta, Isco... Cada vez va a mejor. Contra el Hércules no estuvo a gusto pero sí serio.

-¿Como padre se ha visto representado en los de Blesa?

-Mi hijo (Álex Blanco) ya tiene 19 años, Blesa 16. Me hubiese gustado que estuviese aquí a nivel profesional, como padre no. A nivel profesional tiene unas condiciones y una madurez que me hace pensar que va a estar en el fútbol profesional.

-¿Encajaría en el dibujo de Paco?

-Sí, le faltaría más constancia, pero estoy viendo sus números y datos. Le falta el día a día de un equipo de Primera, aunque hizo la pretemporada con el Valencia. Con jugadores de primer nivel se mejora mucho.