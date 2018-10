Bardhi, tiro al blanco

Han pasado dos semanas, pero el parón internacional no ha borrado de la retina de los granotas el golazo de Bardhi en el Coliseum. El macedonio, suplente de inicio, recuperó gracias a una gran segunda parte su condición de titular. Sin embargo, que esté hoy en el once o no va a depender del golpe que se trajo de Armenia. El Real Madrid, por cierto, es su espina clavada, ya que la temporada pasada se quedó en el banquillo tanto en la primera como la segunda vuelta. Si físicamente está recuperado, y eso pese a los 155 minutos acumulados con su selección, el mejor francotirador de LaLiga se perfila como principal amenaza para un Madrid que recibe al Levante con Lopetegui en la picota y al borde de su peor racha de cara a puerta tras cuatro partidos sin marcar. Prcic, el menos afectado por el virus FIFA, y un Doukouré desaparecido desde la segunda jornada, son las otras opciones para secundar a los fijos Campaña y Rochina.

Con la fórmula del 5-3-2 intacta, más allá de que hay trabajadas otras variantes, el Levante visita el Santiago Bernabéu con mucho que ganar tras dos victorias seguidas y perfectamente rehabilitado de la mini-crisis de juego y resultados que le llevó a tocar fondo en Valladolid. Además del golazo de Bardhi en Getafe, en la retina está también el empate de la temporada pasada a un gol. Otro episodio como aquel podría acabar con un Lopetegui que tiene fecha de caducidad. Al exseleccionador le dan sólo tres encuentros como esperanza de vida, pero con un traspié hoy igual ya no lo cuenta.

Paco López, que ya ha avisado de que la identidad de su equipo va a continuar siendo igual de atrevida, mantendrá la misma base que tan buen resultado le dio ante Alavés y Getafe y en principio repetirá el mismo once a la espera de Bardhi. Pese a recuperar a Chema, los puestos de centrales serían por tanto para Cabaco, Róber Pier y Sergio Postigo, con Jason y Toño en los carriles. Arriba se mantendrá Morales, esta vez delantero en un estadio en el que su primera vez fue como lateral y en principio acompañado por Boateng pese a que el ghanés es otro de los que ha estado de diáspora. En la grada la pasada jornada por un proceso febril, Roger sería la alternativa además de Dwamena. Borja Mayoral, con la cláusula del miedo en su cesión tras marcar con la selección sub-21, no es alineable.

Benzema y Bale, las dudas

El Madrid recupera efectivos con la vuelta de Marcelo e Isco, aunque la duda reside en el estado de Benzema y Bale. El francés está recuperado de su pequeña lesión muscular pero sin ritmo, mientras que el galés viajó a su país lesionado y, a diferencia de Vukcevic, él no jugó. La única baja segura es la de Carvajal.