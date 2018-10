Mensaje de Zornoza

La futbolista del Levante, Claudia Zornoza, ya descansa en València tras haber pasado la noche en un hospital en Barcelona después de haber sido retirada en camilla e inmovilizada con un collarín del encuentro del pasado miércoles ante el club catalán.

Según confirmaron fuentes del club valenciano, Zornoza fue dada de alta esta misma mañana y ya ha llegado a su domicilio, donde descansa tras el susto vivido en el partido ante el Barcelona. La jugadora del Levante chocó, ya en la segunda mitad del encuentro, con la cabeza de su compañera Lucía y ambas cayeron inmediatamente al suelo, aunque Lucía pudo continuar en el partido sin problemas.

Zornoza fue atendida por los servicios médicos de los dos equipos y tras unos ocho minutos con el juego detenido fue retirada del césped en camilla y con un collarín, aunque en todo momento podía mover las extremidades. "Muchas gracias a todo el Levante Femenino y a los servicios médicos del Barcelona por vuestro apoyo y ayuda. No me olvido de todas las muestras de cariño de familia, amigos, fans, etc... Muchas gracias", ha escrito en redes sociales, donde los mensajes de preocupación han sido múltiples.