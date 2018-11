Primera entrevista a Bardhi tras su renovación con el Levante UD

Que quede claro: "El Levante es mucho más que Bardhi", y Bardhi es mucho más que sus faltas. Es también talento, naturalidad, jovialidad o agradecimiento al club que creyó en él. Ha firmado un nuevo contrato para "seguir disfrutando"; "para sacar dinero" se iría a otro lado. Esta es la entrevista de SUPER a Bardhi:

La primera pregunta tiene por objeto la última jugada del partido del domingo en Vila-real. Esa falta al borde del área que, siendo usted quien lanzaba, parecía medio gol.

Siempre tengo las mejores sensaciones, me concentro para lanzar mi mejor falta, pero a veces no sale. bien Que a nadie se le olvide que no son penaltis (bromea). Lo que tengo es que centrarme más en el trabajo, en el mío y en el del equipo, que en una falta; si lo hacemos bien seguro que llega un buen tiro. En ese sentido, la verdad es que estoy muy contento por cómo lo estamos haciendo en los últimos partidos. Necesitamos seguir así.

Dice que no era un penalti pero se lamentó casi como si lo fuera al golpear el balón contra la barrera.

Sí, porque la primera falta que había tirado en el partido (en la primera mitad) la había visto dentro. Estaba seguro de que iba a entrar. En la segunda me enfadé porque le pegué igual, y la pelota dio en el mismo jugador y en el mismo sitio. Fueron 10 segundos o un minuto de enfado, pero después ya me tranquilicé y me di cuenta de que era una falta, sin más. Necesitamos tener más opciones de lanzamiento como en Vila-real, porque al final son un peligro para el oponente.

Enis, ¿le preocupa que se le reconozca solo por sus lanzamientos de falta? ¿Que se le encasille, como a algunos actores, como especialista en ese tipo de acciones concretas?

No me da miedo, la verdad. Necesito mejorar muchas cosas, siempre hay cosas que mejorar, y yo nunca me he obsesionado por una falta o un córner. Al final, con las faltas puedo ganar dos, tres o cuatro partidos, porque creo que soy bueno en eso, pero lo más importante es que el equipo saque su trabajo adelante; y solo con mis lanzamientos no bastará.

