El SuperLevante se saca el billete a cuartos en la tanda de penaltis

El SuperLevante se ha metido en los cuartos de final de la Copa de la Reina tras un choque cargado de emoción, sufrimiento y alternativas, en el que las granotas sufrieron en un primer tiempo en el que el Granadilla Tenerife estuvo mejor pero en el que las de Kino García apretaron los dientes para mantenerse con vida.



Tras el paso por los vestuarios, las azulgranas salieron con una mejor versión e igualaron el 2-1 con el que concluyó la primera mitad. Sin embargo, las insulares querían vencer en su terreno mientras el conjunto de Orriols se levantaba tras cada uno de los golpes recibidos, con una fe que les hizo forzar la prórroga. Ya en el tiempo extra, Soni puso por delante a las levantinistas pero un cuarto gol de las canarias llevaría al extremo del sufrimiento la suerte de la eliminatoria. En la suerte de los penaltis, Andreea Paraluta se agigantó y con dos grandes intervenciones cazó la clasificación del Levante UD Femenino para la siguiente ronda.

El conjunto granota no se encontró cómodo en el primer tiempo y, aún así, fue capaz de reponerse a un tanto inicial marcado por Patri Gavira gracias al oportunismo de Alharilla. Martín-Prieto y Jéssica Silva eran las primeras en llegar a las respectivas áreas, sobre todo la rápida extremo azulgrana que, tras un centro de Soni, disparó por encima de la portería visitante. Las tinerfeñas fueron mejores en el cómputo global de los primeros 45 minutos y la prueba es que Paraluta tuvo que emplearse a fondo para atajar alguna de sus oportunidades.





Martín Prieto y Mariajo la enviaron fuera en sendas ocasiones y, en la tercera llegada consecutiva, la portera detuvo el remate de cabeza de Patri. La central no perdonaría en su siguiente oportunidad, en este caso con un gran lanzamiento de libre directo para establecer el 1-0. Nada pudo hacer la cancerbera rumana para evitarlo aunque sería una de las grandes protagonistas del encuentro, empezando por evitar el segundo por parte de Koko minutos después.

No andaba fino por tanto el Levante UD Femenino, aunque eso no iba a significar que las de Kino García arrojasen la toalla, como quedaría meridianamente claro en lo venidero. De hecho, pudo igualar Soni pero Aline, también de las mejores en las insulares, lo impidió. Las tablas en el luminoso llegaron desde la fe y, concretamente, con un centro de Marta Corredera que llegaría a tocar Soni para que Alharilla la enviase al fondo de las mallas. La propia jienense tuvo en sus botas el 1-2 pero no llegó a engatillar pero sí Martín-Prieto al filo del final de la primera parte para volver a poner en ventaja a las de Pier (1-2).





Por tanto el partido se iba al descanso con victoria parcial para el Granadilla Tenerife. Regresaría sin embargo al rectángulo de juego con otros aires el conjunto azulgrana, con una Alharilla crecida tras marcar en su tercer partido de forma consecutiva. De hecho, la andaluza fue quien forzó una pena máxima en el 62' que se encargó de hacer buena Charlyn Corral desde los 11 metros (2-2).



El partido era un toma y daca sin respiro en el que la exgranota Mariajo tomaba las riendas para las suyas en La Palmera aunque en muchas ocasiones se estrelló contra Paraluta. Pero Andreea no podía multiplicarse y en el 68' el Levante UD Femenino encajó el tercero (3-2) anotado por Koko. Tocaba de nuevo remar a contracorriente. Pero la moral de la tropa azulgrana era a prueba de bombas y en esa guerra quien más a gusto se encontraba era Sonia Bermúdez. En ésas, la enésima aparición en escena de Alharilla concluyó con un disparo de la centrocampista cuyo rechace recogió Soni para convertir el 3-3.

El choque en la isla se había convertido en una auténtica locura, tanto que, con el rival adelantándose siempre en el marcador, cuando estaba cerca de expirar el tiempo reglamentario fue el Levante UD Femenino el que pudo llevarse el gato al agua sin tener que recurrir a la prórroga. Para muestra, en el 84' Patri Gavira sacó en la misma línea de gol un remate de Banini, mientras que poco después Charlyn Corral recibió un pase largo para plantarse delante de Aline pero se precipitó y su tiro salió muy desviado. Tocaba jugar los 30 minutos del tiempo extra.

El sol golpeaba con dureza en Granadilla de Abona pero las 22 valientes sobre el verde no daban su brazo a torcer. Nada más arrancar, Charlyn estuvo a punto de darle la ventaja a las granotas pero Aline detuvo el libre directo. Sin embargo, en esta ocasión la balanza cayó del lado del Levante UD Femenino tras una jugada personal de Soni: la delantera se marchó de varias adversarias y, tras un primer intento detenido por la portera, hizo bueno el rechace y el esférico terminó en las mallas y el 3-4 apareció en el luminoso.



Con ello, terminó la primera parte de la prórroga, haciendo bueno el empeño de una escuadra de Kino García que nunca bajó los brazos y fue creyendo en su juego a base de lucha y confianza. Pero quedaban líneas por escribir en este drama y, en el minuto 110', la recién ingresada Andrea Marrero marcaría un 4-4 con el que el reloj se paró definitivamente. Todo se decidiría desde el punto fatídico.

Fue en la suerte de los penaltis cuando emergió la figura de Andreea Paraluta, convirtiéndose finalmente en la heroína del Levante UD Femenino. Para darle emoción, con 2-1 y lanzamiento para las granotas, Aline detuvo el disparo de Alharilla y el partido se le ponía de cara a las tinerfeñas.



Sin embargo, la portera azulgrana se estiraría para detener el tiro de Ana González, no perdonaría Claudia Zornoza y, en el siguiente lanzamiento del Granadilla, Paloma estrellaría el cuero en el larguero. Le tocaba el turno a Charlyn que de nuevo no perdonaría desde los 11 metros y todas las miradas del público de La Palmera se depositaban en la exazulgrana Natalia Ramos y en Paraluta. La central plantó la pelota, chutó y, por segunda vez, emergería la figura de la arquera rumana para atajar y hacer estallar la euforia del Levante UD Femenino que, con coraje e imponiendo finalmente su calidad, se impuso en La Palmera accediendo a los cuartos de final de la Copa de la Reina.



Ficha técnica

UD Granadilla: Aline, Eva Llamas, Koko, Martín Prieto (Ana González, 94'), Joyce, Sara Tui (Paloma Lázaro, 81'), Mariajo (Andrea Marrero, 106'), Natalia Ramos, María Estella, Silvia Doblado y Patri Gavira.

Levante UD: Paraluta; Lucía, Guti, Ruth, Corredera (Nerea, 80'), Maitane, Alharilla, Zornoza, Jéssica Silva (Banini, 61'), Soni y Charlyn Corral.

Árbitro: Arregi Gamir. Mostró amarilla a Marta Corredera (15'), Jéssica Silva (39') y Alharilla (58') por parte del Levante UD Femenino y a la jugadora del Granadilla Tenerife Martín-Prieto (32') y Koko (84').

1-0, min. 16: Patri Gavira. 1-1, min. 36: Alharilla. 2-1, min. 44: Martín Prieto. 2-2, min. 63: Charlyn (p.). 3-2, min. 68: Koko. 3-3, min. 75: Soni. 3-4, min. 99: Soni. 4-4, min. 110: Andrea Marrero.Penaltis: 1-0, Joyce, gol. 1-1, Guti, gol. 2-1, Gavira, gol. 2-1, Alharilla, para Aline. 2-1, Ana González, para Paraluta. 2-2, Zornoza, gol. 2-2, Paloma, al larguero. 2-3, Charlyn, gol. 2-3, Natalia Ramos, para Paraluta.