Día de fiesta en el Ciutat

Más de un mes, lo que en fútbol viene siendo una eternidad, ha pasado desde el partido de ida. Incluso hay que hacer memoria para recordar que en Lugo, donde Borja Mayoral marcó el que sigue siendo su único gol como granota, el resultado fue de empate a uno. Un choque que pasará a la posteridad por haber sido el primero en el que Paco López, ver para creer, rajó del árbitro. Y es que de haber sido menos permisivo con las faltas a Raphael, posiblemente la eliminatoria ya estaría completamente resuelta.

Contra un rival en apuros, a un punto del descenso a Segunda B y que encima se ha dejado a cinco titulares en casa, la ronda se presume franca para los granotas. Pero, todo y eso, confianzas las justas. El día de fiesta tiene que ser para los aficionados que aprovechando el horario matinal van a ir al Ciutat a disfrutar con el equipo, no para que los jugadores se lo cojan de asueto.

Pensando en eso, Paco López ha hecho una convocatoria con la que le ha dado importancia al envite. El único margen que se ha permitido es dejarse fuera de la convocatoria a Morales y Bardhi, dos de los futbolistas más castigados. El Comandante por minutos y el macedonio por la tralla de viajes acumulados con su selección.

Pero hasta ahí. Ni Javi Soler, ni Genís han entrado en la lista pese a haber estado con los mayores. No lo ha hecho siquiera el ya estrenado Manzanara. Sólo ha habido sitio para los jugadores del primer equipo, entre ellos Raphael y Prcic, precisamente los descartes técnicos del lunes ante el Athletic.

Pese a que apenas han pasado 72 horas desde el último partido, Paco López no ha repartido esfuerzos en la lista, aunque sí lo hará en el once titular dando entrada a los menos habituales e incluso, como ya ocurrió en el Anxo Carro, volviendo al 4-4-2. Todas las miradas van a estar puestas de nuevo en Raphael y Mayoral. El primero fue víctima contra el Lugo de un marcaje abusivo que aun así no camufló su falta de adaptación. Y el segundo marcó el que se presumía primer gol de muchos.

Vukcevic y Prcic, la pareja titular en Huesca, son otros de los fichajes que pueden tener una oportunidad más desde el inicio, aunque está por verse hasta qué punto agita el once Paco. En la ida, donde hasta jugó y a buen nivel el lesionado Samu, el único fijo en el arranque fue Róber.

Con el buen sabor de boca del 3-0 al Athletic, aderezado con la sexta plaza en la clasificación y en vísperas de la visita a Ipurua del domingo, el Levante tiene claro que el objetivo principal está en LaLiga, pero eso no significa que se tire la Copa. Es más, parecen los gallegos los que estén renunciando a una sorpresa.



Cinco titulares en casa

El Lugo saldrá con un once titular que poco tendrá que ver con el que perdió a última hora con el Osasuna el domingo (1-0) y que repetirá este fin de semana ante el las Palmas. Cuatro de los jugadores que han sido fijos en los últimos onces no han viajado: el portero Juan Carlos, el delantero Cristian Herrera y los centrocampistas Seoane e Iriome.